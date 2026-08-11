Ara News: न्याय आपके द्वार : धमार में विधिक जागरूकता और बहुविभागीय सेवा शिविर
Ara News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 'न्याय आपके द्वार' मुहिम के तहत आरा सदर में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और पैनल अधिवक्ताओं से निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त किया। सरकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही दिया गया।
Ara News: -ग्रामीणों को मिला निःशुल्क कानूनी परामर्श, पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ आरा, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत मंगलवार को आरा सदर के पंचायत भवन धमार में विधिक जागरूकता एवं बहुविभागीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर कुमार ने किया। शिविर में जिले के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, श्रमिक एवं दिव्यांगजन शामिल हुए। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना था।
इस दौरान पैनल अधिवक्ताओं ने भूमि विवाद, भरण-पोषण, पेंशन, श्रमिक अधिकार, घरेलू हिंसा सहित विभिन्न कानूनी मामलों में उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक परामर्श दिया। जरूरतमंद लोगों से विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन भी प्राप्त किए गए। शिविर की खासियत यह रही कि विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा पात्र लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
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