Ara News: तीयर पैक्स में 43.80 लाख के धान का गबन

Ara News: बिहिया, भोजपुर में 1829.87 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है। वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक समेत 13 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। जांच में गोदाम बंद मिला और धान की अनुपस्थिति से दुरुपयोग की आशंका जताई गई है।

Ara News: -अध्यक्ष और प्रबंधक समेत 13 पर प्राथमिकी के लिए बिहिया के वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने दिया आवेदन -1829.87 क्विंटल धान गायब होने का आरोप, वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने तीयर थाने को सौंपा आवेदन -गोदाम में सत्यापन के दौरान ताला बंद मिला, ग्रामीणों ने धान नहीं होने की दी जानकारी जगदीशपुर/ बिहिया, निज संवाददाता। भोजपुर के बिहिया प्रखंड के तीयर पैक्स में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदारी में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। अवशेष धान के भौतिक सत्यापन में कथित गड़बड़ी पाए जाने के बाद बिहिया के वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नरेन्द्र कुमार ने तीयर थाना में लिखित आवेदन देकर पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक समेत 13 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। मामले में लगभग 43.80 लाख रुपये मूल्य के 1829.87 क्विंटल धान के गायब होने की शिकायत की गई है। आवेदन के अनुसार जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जांच की गई। जांच में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान तीयर पैक्स ने 42 किसानों से कुल 6500 क्विंटल धान की खरीद की थी।

गोदाम में सत्यापन इसमें से 4670.13 क्विंटल धान राइस मिल को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि शेष 1829.87 क्विंटल धान समिति के गोदाम में सुरक्षित होना चाहिए था। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उक्त धान गोदाम में नहीं मिला, जिसकी सरकारी कीमत 43,80,708.78 रुपये आंकी गई है। गोदाम में ताला बंद, अधिकारी और सदस्य नहीं मिले आवेदन में कहा गया है कि जब जांच टीम धान के भौतिक सत्यापन के लिए गोदाम पहुंची, तो गोदाम बंद मिला। पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य भी मौके पर उपस्थित नहीं थे। स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ में यह जानकारी मिली कि गोदाम में धान उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर सरकारी संपत्ति के दुरूपयोग और धान गबन की आशंका जताई गई है।

आरोपी लोग अध्यक्ष, प्रबंधक समेत 13 लोगों को किया गया है आरोपित वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने अपने आवेदन में पैक्स अध्यक्ष शशिशेखर ओझा, प्रबंधक अशोक कुमार और प्रबंधकारिणी समिति के 11 सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। नामित सदस्यों में मीरा देवी, शिवशंकर राम, राजेश यादव, सामला देवी, मीरा देवी, मुटन साह, अर्जुन सिंह, जय कुमार चौबे, महादेव साह, रेणु देवी और सेनी देवी शामिल हैं। आवेदन में कहा गया है कि संबंधित लोगों की कथित लापरवाही एवं संलिप्तता के कारण समिति को भविष्य में सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है, जिससे संस्था को आर्थिक एवं प्रशासनिक नुकसान होने की आशंका है।

मुख्य बिंदु 1829.87 क्विंटल धान गायब होने की शिकायत 43.80 लाख रुपये मूल्य के धान के गबन का आरोप पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक समेत 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन गोदाम सत्यापन के दौरान ताला बंद मिला, धान नहीं मिलने का दावा अभी थाना में आवेदन दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज होने की प्रक्रिया शेष है