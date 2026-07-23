Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: मारपीट के तीन आरोपियों पर लगा जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: आरा के अपर जिला न्यायालय ने चार आरोपियों को मारपीट के मामले में दोषी ठहराया। इन सभी पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया। यह मामला 28 जनवरी 2007 को पुरहरा गांव में धान के बिचड़ा को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें सुरेश महतो को लाठी-डंडों से घायल किया गया था।

Ara News: मारपीट के तीन आरोपियों पर लगा जुर्माना

Ara News: आरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 आदित्य सुमन ने गुरुवार को मारपीट करने का दोषी पाते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत आरोपी नरेश महतो, शिवप्रसाद महतो, गोधन महतो और दिनेश महतो को सम्यक भर्त्सना और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने वाद का संचालन किया था। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी 2007 को चौरी थाना क्षेत्र के पुरहरा गांव निवासी सुरेश महतो समेत अन्य को लाठी-डंडे से मार जख्मी कर दिया गया था। घटना को लेकर सूचक सुरेश महतो ने उक्त आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

घटना का कारण धान के बिचड़ा को लेकर विवाद बताया गया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।