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Ara News: राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष का निधन, पार्टी का झंडा दे श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष लेताफत हुसैन के निधन पर सोमवार को पार्टी का झंडा दे श्रद्धांजलि देते नेता।

Ara News: राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष का निधन, पार्टी का झंडा दे श्रद्धांजलि

Ara News: आरा, एसं। राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे लेताफत हुसैन का रविवार की रात निधन हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर राजद भोजपुर के नेताओं की ओर से लेताफत हुसैन के आरा स्थित आवास पर पार्टी का झंडा और पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान एक मिनट का मौन धारण कर जिलाध्यक्ष बीरबल यादव, पूर्व विधायक भाई दिनेश, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह, पूर्व जिप अध्यक्ष हाकिम प्रसाद, युवा जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, समाजवादी नेता सुशील तिवारी, अनिल यादव, विनोद चंद्रवंशी, जिप सदस्य धनंजय कुमार सिंह, भीम यादव, रजनीश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

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वहीं जनाजे में सरथुआ पंचायत के मुखिया राकेश कुमार सिंह, जिप सदस्य सोनू रजक, शिवकुमार शर्मा, एकराम आलम, प्रेमचन्द राय, मंटु शर्मा व सूमित कुमार सिंह सहित राजद नेता उपस्थित थे। वहीं भाकपा माले नेता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी समेत कई नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

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