Ara News: भोजपुर बॉल बैडमिंटन संघ गठित, खिलाड़ियों को मिलेगा नया मंच
Ara News: भोजपुर में बॉल बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने के लिए बॉल बैडमिंटन संघ की जिला इकाई का गठन किया गया। एचडी जैन कॉलेज में हुई बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें डॉ. अरविंद कुमार को अध्यक्ष चुना गया। जिले में जल्द ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
Ara News: -एचडी जैन कॉलेज में हुई बैठक में कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन, जल्द जिलास्तरीय प्रतियोगिता कराने का निर्णय आरा, निज प्रतिनिधि। भोजपुर में बॉल बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बॉल बैडमिंटन संघ की जिला इकाई का गठन कर दिया गया।
बैठक में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति
इस अवसर पर एचडी जैन कॉलेज में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने भाग लिया। बैठक में जिले में बॉल बैडमिंटन को मजबूत बनाने, खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और जल्द ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डॉ. अरविंद कुमार को अध्यक्ष, डॉ. अंकुर त्रिपाठी को सचिव तथा प्रो. स्मिता जैन को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं डॉ. कुमार निर्भय, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. माधवी कुमारी और डॉ. कुमार पुरुषोत्तम सुमन को उपाध्यक्ष बनाया गया। संयुक्त सचिव के पद पर डॉ. सुमन कुमारी, डॉ. आफताब अहमद, डॉ. अमर कुमार और सूरज कुमार का चयन हुआ। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉ. आदित्य कुमार एवं डॉ. उमेश कुमार राय तथा स्वयंसेवकों में अंकुल कुमार सिंह और विकास कुमार को शामिल किया गया।
भविष्य की योजनाएँ
नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि भोजपुर जिले में बॉल बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जिले के खिलाड़ी इस खेल के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुर का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन ने उन्हें खेल के प्रचार-प्रसार के लिए संयोजक की जिम्मेदारी भी सौंपी है।
खेल प्रेमियों से जुड़ाव
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक खेल प्रेमियों को संगठन से जोड़ते हुए बॉल बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने और भविष्य में चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों के सफल संचालन की दिशा में भी कार्य किया जाएगा.
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