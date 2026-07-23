Ara News: बारिश से बिहिया हाईस्कूल मैदान बना झील, पानी की निकासी नहीं

खेल मैदान की स्थिति

बिहिया। निज संवाददाता बिहिया हाईस्कूल का खेल मैदान दो दिनों से हो रही बारिश के कारण पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जलजमाव की स्थिति ऐसी बनी है कि पूरा खेल मैदान अब किसी झील जैसा नजर आ रहा है। मैदान में चारों तरफ पानी भर जाने से यहां आने वाले लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि स्कूल के ठीक किनारे नाला मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पानी का बहाव रुकने से स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। जिस मैदान में रोजाना सुबह और शाम लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी, वहां अब पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह-शाम टहलने आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, बीमार व्यक्तियों और खेलने वाले बच्चों व खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मैदान पहले गुलजार रहता था, वहां अब जलभराव के कारण लोगों का आना-जाना पूरी तरह ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले की सफाई कराकर मैदान से तत्काल पानी निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि खेल मैदान को पुनः सुचारू रूप से उपयोग में लाया जा सके।