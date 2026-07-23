Ara News: रूद्रनगर डायवर्सन बह जाने से आवागमन का संकट, नये वैकल्पिक रास्ते की तलाश

Ara News: -▪ तकनीकी टीम करेगी संयुक्त निरीक्षण, जिले के वरीय अधिकारी भी पहुंच सकते हैं मौके पर, राहुल कुमार और आरडब्लूडी के अधिकारी। जगदीशपुर/ शाहपुर निज संवाददाता। छेर नदी के उफान में रूद्रनगर डायवर्सन बह

Ara News: -▪ तकनीकी टीम करेगी संयुक्त निरीक्षण, जिले के वरीय अधिकारी भी पहुंच सकते हैं मौके पर जगदीशपुर/ शाहपुर निज संवाददाता। छेर नदी के उफान में रूद्रनगर डायवर्सन बह जाने से उत्पन्न आवागमन संकट के समाधान को लेकर जिला प्रशासन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त तकनीकी टीम प्रभावित स्थल का विस्तृत निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के आधार पर यह तय किया जाएगा कि पानी घटने तक मरम्मत का इंतजार किया जाए या समीप से नया वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाए। पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे डीएम या जिले के वरीय अधिकारियों के भी मौके पर पहुंचने की संभावना है। प्रशासन के अनुसार, तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद आवागमन बहाल करने की दिशा में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षित और शीघ्र विकल्प तलाशना प्रशासन की प्राथमिकता है।

पीपा पुल पर लगी तकनीकी रोक डीएम के निर्देश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एसडीओ राहुल कुमार ने गुरुवार को रूद्रनगर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षण के बाद डीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यहां पीपा पुल का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसके बाद प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की संभावना पर फोकस बढ़ा दिया है।

जलस्तर बढ़ने से मरम्मत फिलहाल असंभव ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार छेर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी पुराने मार्ग से महज करीब एक मीटर नीचे बह रहा है और गहराई 15 फीट से अधिक हो चुकी है। तेज बहाव में पहले बिछाये गये बोल्डर और 600 एमएम ब्रिक बैट की परत पूरी तरह बह गई है। ऐसे में जलस्तर घटे बिना पुराने डायवर्सन की मरम्मत संभव नहीं मानी जा रही है।

दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, लोगों की बढ़ी परेशानी डायवर्सन बहने के बाद शाहपुर प्रखंड के कई गांवों का सीधा संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। ग्रामीणों को दो किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसका अप्रतिकूल असर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ा है। निर्मला शिक्षा भवन उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं का स्कूल आना-जाना बाधित है। गंभीर मरीजों को रेफरल अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। नौकरी, बाजार और आवश्यक कार्यों के लिए लोगों का समय और खर्च दोनों बढ़ गया है।

रेड जोन में तब्दील किया गया प्रभावित इलाका प्रशासन ने ध्वस्त डायवर्सन और कटाव वाले क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग की तकनीकी टीम मौके पर कैंप कर जलस्तर और नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। लोगों से खतरे वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। मुख्य बातें आज हो सकता है अहम फैसला : वैकल्पिक मार्ग या पानी घटने तक इंतजार, प्रशासन तय करेगा रणनीति। संयुक्त निरीक्षण : आरडब्ल्यूडी और पथ निर्माण विभाग की तकनीकी टीम करेगी स्थल का सर्वे। जिले के वरीय अधिकारी या डीएम का संभावित दौरा, जिलाधिकारी स्वयं भी हालात का जायजा ले सकते हैं। पीपा पुल नहीं बनेगा: तकनीकी रिपोर्ट में पांटून पुल की संभावना पूरी तरह खारिज। 15 फीट से अधिक जलस्तर: तेज बहाव में बोल्डर और ईंट की परत बह चुकी है। 20 किमी का चक्कर: दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। रेड जोन घोषित: प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाते हुए 24 घंटे निगरानी शुरू की है।