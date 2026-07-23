Ara News: डोमन डिहरा के बधार से पानी नहीं निकला तो धरना देंगे किसान
Ara News: पीरो में किसानों ने नहर और बारिश के पानी की समस्या के खिलाफ धरना देने का निर्णय लिया है। किसान नेता दुदुन सिंह ने बताया कि सड़क पर आउटफाल नाला न लगाने से जलजमाव हो गया है, जिसके कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है। यदि जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई, तो वे धरना देंगे।
Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। नहर और बारिश के पानी से परेशान किसानों ने आज शुक्रवार को पीरो में धरना देने का फैसला लिया है। किसानों की बड़ी बैठक गुरुवार को डोमन डिहरा गांव में किसान नेता दुदुन सिंह की अध्यक्षता में हुई।
किसान नेता की बातें
दुदुन सिंह ने कहा कि आरडब्लूडी की सड़क पर आउटफाल नाला नहीं लगाये जाने से जलजमाव की हालत पैदा हो गयी है और नर्सरी में लगे धान के बिचड़े के साथ-साथ रोपी गयी धान की फसल डूब गयी है।
पिछले वर्ष का अनुभव
पिछले साल बारिश के पानी से डोमन डिहरा के बाधार में लगभग पांच सौ एकड़ खेत में लगी में धान का तैयार फसल बर्बाद हो गयी थी। डोमन डिहरा के किसान पिंटू राय, ब्रजेश राय, संतोष राय, शिवजी राय, हरेन्द्र राय, युगेश्वर राय, पवन राय और रत्नेश राय के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत किसानों ने धान की रोपनी कर डाली थी और पानी आने से रोपी गयी फसल डूब गयी। साथ ही नर्सरी में लगा धान का बिचड़ा भी डूब गया।
आगे की योजना
शुक्रवार की सुबह तक जल संसाधन विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की, तो प्रखंड मुख्यालय में धरना देंगे। हालांकि पीरो एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बुधवार की शाम डोमन डिहरा के बधार का निरीक्षण किया था और जल संसाधन विभाग के अलावा ग्रामीण विभाग के अधिकारियों को पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
सामान्य प्रश्न
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