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Ara News: करंट की चपेट में आने से किसान जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: पीरो, अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के खननी खुर्द गांव में किसान सुरेन्द्र सिंह करंट लगने से जख्मी हो गये। सुरेन्द्र सिंह खेत में काम कर रहे थे, तभी पास के नर्सरी में लगे धान के बिचड़े को बचाने के लिए बिजली का करंट दौड़ाया गया। उन्हें आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Ara News: करंट की चपेट में आने से किसान जख्मी

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के खननी खुर्द गांव में करंट की चपेट में आने से किसान सुरेन्द्र सिंह जख्मी हो गये। जख्मी सुरेन्द्र सिंह खननी खुर्द निवासी डोमा सिंह के पुत्र हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुरेन्द्र सिंह खेत में काम कर रहे थे। इस बीच करंट की चपेट में आकर जख्मी हो गये। खेत के बगल में ही एक किसान ने नर्सरी में लगे धान के बिचड़ा को नंगे तार से घेर दिया था और नीलगाय से बिचड़ा को बचाने के लिए बिजली का करंट दौड़ा दिया था। इस बात की जानकारी सुरेन्द्र सिंह को नहीं थी और वे करंट की चपेट में आ गये।

आनन - फानन में परिजन आरा सदर अस्पताल ले गये, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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