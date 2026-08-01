Ara News: अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर युवती को दी जा रही धमकी, एफआईआर

Ara News: -मोतिहारी के युवक पर फर्जी आईडी बनाकर फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप -पीड़िता के भाई को अगवा करने और गाली-गलौज करने की दी जा रही धमकी बिहिया। निज संवाददाता सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवती की अश्लील तस्वीरें व वीडियो वायरल करने और पीड़िता के परिवार को जान से मारने और अगवा करने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बिहिया थाना में पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीड़िता का आरोप

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की ओर से थाने में दिये गये आवेदन के अनुसार, मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसहनी गांव निवासी मधुरेन्द्र कुमार (पिता- विजय शंकर तिवारी) इस कृत्य में शामिल है। आरोप है कि आरोपित अपने मोबाइल नंबरों का प्रयोग कर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर रहा है। इसके साथ ही आरोपी इंस्टाग्राम पर विभिन्न आईडी जैसे का इस्तेमाल कर पीड़िता को बदनाम कर रहा है। भाई को उठाने व जान से मारने की धमकी दे रहा है।आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपित न केवल अश्लील सामग्री वायरल कर गाली-गलौज कर रहा है, बल्कि भाई को उठवा लेने की धमकी भी दे रहा है। इससे पीड़िता और उसका परिवार अत्यंत भयभीत व मानसिक तनाव में है। पीड़िता ने प्रशासन से त्वरित न्याय और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बिहिया पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।