Ara News: भोजपुर में एक अगस्त से शुरू होगी गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग

Ara News: -ओपीडी में इलाज को आने वालों की भी स्क्रीनिंग की जायेगी, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसमें 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी...

Ara News: -ओपीडी में इलाज को आने वालों की भी स्क्रीनिंग की जायेगी -आशा घर-घर पहुंच कर एएनएम के साथ स्क्रीनिंग करेंगी आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में गैर संचारी रोगों (एनसीडी) की समय पर पहचान और रोकथाम के लिए एक अगस्त से व्यापक स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसमें 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोगों और सामान्य कैंसर की जांच की जाएगी।

आशा वर्कर और एएनएम का योगदान अभियान के तहत आशा वर्कर, एएनएम और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जांच के दौरान पाए गए संदिग्ध मामलों को एनसीडी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ताकि नियमित फॉलोअप और मुफ्त उपचार सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने बताया कि जिले में बढ़ते गैर-संचारी रोगों के बोझ को देखते हुए यह अभियान महत्वपूर्ण है। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर जांच करवाएं और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। अभियान की नियमित मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जाएगी।

ओपीडी में इलाज की स्क्रीनिंग अभियान के दौरान सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी में इलाज के लिए आने वालों की भी स्क्रीनिंग की जायेगी। साथ ही पोषक क्षेत्र से रेफर किये गये संभावित रोगियों का संस्थान के जरूरी जांच सूची के अनुसार जांच के साथ समुचित इलाज की व्यवस्था की जायेगी। आशा अभियान के दौरान लोगों को प्रेरित कर निकटतम स्वास्थ्य संस्थान पर स्क्रीनिंग कराने के लिए कार्ययोजना के अनुसार एएनएम आशा के साथ घर-घर भ्रमण कर स्क्रीनिंग करेंगी। इस दौरान हाई ब्लड प्रेशर व मधुमेह के रोगियों को फॉलोअप के लिए बुलाकर जरूरी दवायें दी जायेंगी। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले सभी लोगों का सीएचओ स्क्रीनिंग करेंगे। सीएचओ, एएनएम व आशा का दायित्व होगा कि अभियान के दौरान उनके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति हो सके।