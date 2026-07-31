Ara News: गड़हनी में बक्सर की टीम बनी चैंपियन
Ara News: गड़हनी में मानसून कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें बक्सर की टीम ने आठ विकेट से जीत हासिल की। विक्रम (पटना) की टीम उपविजेता रही। विवेक को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।
Ara News: गड़हनी, एक संवाददाता। स्थानीय नगर पंचायत गड़हनी स्थित स्टेडियम में आयोजित मानसून कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। रोमांचक मुकाबले में बक्सर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ विकेट से खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि विक्रम (पटना) की टीम उपविजेता रही। टूर्नामेंट में कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया । टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विवेक को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया।आयोजन समिति के सदस्य मोहन, गोविंद, शिवम, अनीश और विकेश ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे थे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। समापन समारोह में गड़हनी थाना प्रभारी कमलजीत, वार्ड पार्षद मुन्ना राम, युवा नेता प्रमोद यादव,सेवानिवृत्त शिक्षक असरार अली, रमीज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजक मोहन ने बताया कि इस तरह के खेल आयोजनों से क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है।
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