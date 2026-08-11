Ara News: बीसीए में नामांकन के लिए 14 को प्रवेश परीक्षा

Ara News: आरा। शहर के महंथ महादेवानंद महिला महाविद्यालय में बीसीए सत्र 2026-29 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 14 अगस्त की सुबह 11 बजे बीसीए विभाग में आयोजित होगी। प्राचार्य प्रो. नरेंद्र प्रताप पालित ने बताया कि परीक्षा में केवल वही छात्राएं शामिल हो सकेंगी, जिन्होंने समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है और महाविद्यालय को किसी भी वरीयता क्रम में चुना है।

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के निर्देश एवं एआईसीटीई मानकों के अनुरूप प्रवेश परीक्षा के बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीसीए वोकेशनल प्रोग्राम के लिए एआईसीटीई ने 60 सीटें स्वीकृत की है। नामांकन में एआईसीटीआई नियमों के साथ बिहार सरकार की आरक्षण नीति का पालन होगा। छात्राओं को आवेदन पत्र की छायाप्रति एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सरकारी योजनाओं का लाभ

न्याय आपके द्वार के तहत धमार में विधिक जागरूकता एवं बहुविभागीय सेवा शिविर आयोजित ग्रामीणों को मिला निःशुल्क कानूनी परामर्श, पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ आरा, निज प्रतिनिधि। उच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर के तत्वावधान में न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन, धमार, प्रखंड-आरा सदर में विधिक जागरूकता एवं बहुविभागीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर कुमार ने किया। शिविर में जिले के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, श्रमिक एवं दिव्यांगजन शामिल हुए। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना था। इस दौरान पैनल अधिवक्ताओं ने भूमि विवाद, भरण-पोषण, पेंशन, श्रमिक अधिकार, घरेलू हिंसा सहित विभिन्न कानूनी मामलों में उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक परामर्श दिया। जरूरतमंद लोगों से विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन भी प्राप्त किए गए। मौके पर मिला योजनाओं का लाभ शिविर की खासियत यह रही कि विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा पात्र लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।