Ara News: चापाकल पर पानी भरने के दौरान जेठानी और देवरानी को लगा करंट
Ara News: आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारा बसंतपुर गांव में मंगलवार सुबह चापाकल पर पानी भरते समय जेठानी और देवरानी को करंट लग गया। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि चापाकल के पास अर्थिंग का तार गुजरा हुआ था।
Ara News: आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारा बसंतपुर गांव में मंगलवार की सुबह चापाकल पर पानी भरने के दौरान जेठानी और देवरानी को करंट लग गया। इससे दोनों बुरी तरह झुलस गयी, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घायलों में बारा बसंतपुर गांव निवासी भोला यादव की 18 वर्षीया पत्नी बिजंती देवी और नागेंद्र राय की 26 वर्षीया पत्नी मुन्नी देवी शामिल है। परिजनों ने बताया कि घर में चापाकल के पास से अर्थिंग का तार गुजरा है। किसी कारण से चापाकल में करंट आ गया था। मंगलवार की सुबह मुन्नी देवी चापाकल पर पानी भरने गयी थी।
उस दौरान उन्हें करंट लग गया और छटपटाने लगी। उन्हें बचाने के लिए बिजंती देवी पहुंची, तो वह भी करंट की चपेट में आ गयी और दोनों झुलस गयी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर जिप सदस्य धनंजय यादव और माले नेता कयामुद्दीन अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने घायलों के परिजनों से घटना की जानकारी ली।
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