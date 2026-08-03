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Ara News: वाहन की ठोकर से बाइक सवार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा में बिहिया बाजार के समीप एक तेज रफ्तार वाहन ने 65 वर्षीय गुरुचरण ओझा की बाइक को ठोकर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजन बताते हैं कि वह किसी काम से बाइक से बाजार आए थे।

Ara News: वाहन की ठोकर से बाइक सवार जख्मी

Ara News: आरा। बिहिया बाजार के समीप तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार एक बुजुर्ग को ठोकर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गये। जख्मी बुजुर्ग बिहिया थाना क्षेत्र के चकवथ गांव निवासी बाल्मीकि ओझा के 65 वर्षीय पुत्र गुरुचरण ओझा हैं। इनका इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि सोमवार की दोपहर वे किसी काम के सिलसिले में बाइक से बिहिया बाजार आए थे। लौटने के दौरान बिहिया बाजार के समीप पीछे से आ रहे वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

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