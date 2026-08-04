Ara News: पंचायत सरकार भवन बरांव में फरियादियों की शिकायत सुनेंगे डीएम
Ara News: बुधवार को पंचायत सरकार भवन बरांव में डीएम तनय सुल्तानिया फरियादियों की शिकायत सुनेंगे। एसडीओ और डीसीएलआर को तैनात किया गया है। शिविर में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और शिकायतों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न विभागों की समस्याओं का तुरंत निष्पादन होगा। मुखिया श्रीराम सिंह यादव और श्रीमना नारायण तिवारी ने शिविर का प्रचार किया।
Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। पंचायत सरकार भवन बरांव में आज बुधवार को डीएम तनय सुल्तानिया फरियादियों की शिकायत सुनेंगे। जिला प्रशासन की ओर से पीरो एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय को अकरूआं पंचायत के हसवाडीह और डीसीएलआर वरूणंजय कुमार को अमेहता में तैनात किया गया है। बुधवार को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में आमजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिया जायेगा। साथ ही प्राप्त शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान भी किया जायेगा। राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा स्वास्थ्य, विद्युत, जलापूर्ति सहित तमाम समस्याओं का अविलंब निष्पादन होगा। बरांव पंचायत के मुखिया भाई श्रीराम सिंह यादव और अमेहता पंचायत की मुखिया श्रीमना नारायण तिवारी ने बुधवार को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर का प्रचार- प्रसार कराया।
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