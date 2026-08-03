Ara News: भोजपुर में पीएम सूर्य घर योजना का नौ हजार लक्ष्य जल्द पूरा करें

Ara News: भोजपुर जिले में पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आदेश डीएम तनय सुल्तानिया ने दिया है। जिले में निर्धारित 9000 लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लाभुकों की समस्याएं सुनने और चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर भी बैठकें आयोजित की गईं।

Ara News: - जिले में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं : डीएम आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले में पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने का आदेश डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से अधिकारियों को दिया गया। साथ ही जिले में इस योजना के निर्धारित नौ हजार लक्ष्य को पूरा करने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए। इसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम तनय सुल्तानिया एवं डीडीसी अरुण प्रकाश की ओर से गहन समीक्षा बैठक सोमवार को की गई। इस दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ जल्द से जल्द योग्य परिवारों को पहुंचाया जाए। इस योजना के अंतर्गत जिले में नौ हजार से अधिक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है। इस दौरान डीएम ने लाभुकों के आवेदनों के त्वरित निष्पादन, समय से सत्यापन, तकनीकी स्वीकृति एवं स्थापना कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक योग्य परिवारों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया। वहीं इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

22 आवेदकों की समस्याएं सुनी, त्वरित कार्रवाई के आदेश आरा। तनय सुल्तानिया की ओर से इज ऑफ लिविंग के अंतर्गत जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलेभर के अलग- अलग प्रखंडों से पहुंचे 22 आवेदकों की समस्याएं सुनी। साथ ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन का समय पर प्रभावी तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी की योजनाओं एवं आवश्यक सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया।

चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं एसडीओ डीएम तनय सुल्तानिया के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी शिप्रा विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में चेहल्लुम पर्व को ले शांति समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों से आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की।