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Ara News: जनता दरबार में 52 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम तनय सुल्तानिया का जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान 52 लोगों के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर आवेदन का समय पर प्रभावी निष्पादन करना सरकार की प्राथमिकता है।

Ara News: जनता दरबार में 52 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं

Ara News: आरा। डीएम तनय सुल्तानिया के जनता दरबार का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को किया गया। इस दौरान जिलेभर से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे 52 लोगों के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई। डीएम ने समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन का समय पर प्रभावी निष्पादन करें। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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