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Ara News: जिले में एक हजार गरीबों को आजादी ए जश्न के मौके पर मिलेगा पर्चा, तैयारी में जुटा प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: - आरा सदर अंचल में सबसे अधिक 140 गरीबों को मिलेगा पर्चा, जिले में एक हजार गरीबों को वीर कुंवर सिंह रमना मैदान में 15 अगस्त आजादी ए जश्न के मौके पर पर्चा मिलेगा।

Ara News: जिले में एक हजार गरीबों को आजादी ए जश्न के मौके पर मिलेगा पर्चा, तैयारी में जुटा प्रशासन

Ara News: - आरा सदर अंचल में सबसे अधिक 140 गरीबों को मिलेगा पर्चा - डीएम ने अभियान बसेरा के अंतर्गत पर्चा वितरण की तैयारी की समीक्षा की - अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप तैयारी पूरी करने का निर्देश आरा, हमारे संवाददाता। जिले में एक हजार गरीबों को वीर कुंवर सिंह रमना मैदान में 15 अगस्त आजादी ए जश्न के मौके पर पर्चा मिलेगा। इसकी तैयारी में जिला प्रशासन जुटा है। जिले के आरा सदर अंचल में सबसे अधिक 140 गरीबों को पर्चा मिलेगा। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से अभियान बसेरा के अंतर्गत पर्चा वितरण की तैयारी की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को की गई।

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तैयारी की समीक्षा

इस दौरान अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप तैयारी पूरी करने का सख्त निर्देश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर वीर कुंवर सिंह, रमना मैदान में जिले का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष सम्राट सरकार में इसे धूमधाम से और कुछ अलग तरीके से मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह काफी आकर्षक होगा। जिलेभर से लोग जुटेंगे। जिले में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह कुछ अलग और आकर्षक अंदाज में मनाया जा रहा है। इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई है। इस मौके पर नये राशन कार्ड से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मौके पर मिलेगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता डॉ शशि शेखर, सहायक समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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राजस्व मामलों की समीक्षा

- दाखिल खारिज और परिमार्जन में तेजी लाने का आदेश समीक्षा के दौरान डीएम की ओर से राजस्व से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों, यथा दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी आदि की प्रगति की भी अंचलवार समीक्षा की गई। इस दौरान सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व से संबंधित मामलों का नियमानुसार एवं समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन में शीघ्र तेजी लाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में पर्चा किसे मिलेगा?
इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में 140 गरीब परिवारों को पर्चा मिलेगा।
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