Ara News: आरण्य देवी मंदिर सड़क निर्माण में बाधाओं को दूर करें
Ara News: - डीएम ने सब्जी मंडी को दूसरे स्थान पर जल्द शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया , आरा शहर के आरण्य देवी मंदिर सड़क निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया।
Ara News: - डीएम ने सब्जी मंडी को दूसरे स्थान पर जल्द शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया आरा, हमारे संवाददाता। आरा शहर के आरण्य देवी मंदिर सड़क निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया।
निर्माण कार्य की समीक्षा
डीएम तनय सुल्तानिया ने कलेक्ट्रेट में गुरुवार को इसकी समीक्षा करते हुए सब्जी मंडी को जल्द दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश सदर एसडीओ शिप्रा विजय कुमार चौधरी और नगर आयुक्त को जारी किया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने का आदेश कार्यपालक अभियंता सिकंदर पासवान को दिया।
निर्देश और प्रगति
डीएम ने संबंधित एजेंसी एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप जल्द पूरा करें। साथ ही इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करें। सड़क के एलाइनमेंट में आने वाले गोला मंडी क्षेत्र के संबंध में डीएम ने सदर एसडीओ एवं नगर आयुक्त को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने एवं सब्जी मंडी का वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जा सके।
समन्वय और मॉनिटरिंग
डीएम की ओर से सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरा करने तथा सड़क निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सामान्य प्रश्न
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