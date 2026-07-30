Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: समग्र शिक्षा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के बाद प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: आरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई होगी। अधिकारियों द्वारा जवाब दिए जाएंगे और सुधारात्मक अनुशंसाएं की जाएंगी। जनसुनवाई 21-22 अगस्त, 1-2 सितंबर और 18-19 सितंबर को विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होगी।

Ara News: समग्र शिक्षा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के बाद प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई

Ara News: आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला सामाजिक अंकेक्षण इकाई की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 20 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के सामाजिक अंकेक्षण के बाद संबंधित प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जनसुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों की ओर से तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किए जाएंगे और जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसाएं की जाएंगी। जनसुनवाई की निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए डीएम की ओर से प्रत्येक प्रखंड के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जनसुनवाई का आयोजन कोईलवर प्रखंड में 21 व 22 अगस्त, आरा सदर प्रखंड में एक व दो सितंबर और उदवंतनगर प्रखंड में 18 और 19 सितंबर को किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को जरूरी अभिलेखों सहित जनसुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जिला सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Social Audit

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।