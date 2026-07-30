Ara News: समग्र शिक्षा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के बाद प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई
Ara News: आरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई होगी। अधिकारियों द्वारा जवाब दिए जाएंगे और सुधारात्मक अनुशंसाएं की जाएंगी। जनसुनवाई 21-22 अगस्त, 1-2 सितंबर और 18-19 सितंबर को विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होगी।
Ara News: आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला सामाजिक अंकेक्षण इकाई की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 20 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के सामाजिक अंकेक्षण के बाद संबंधित प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जनसुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों की ओर से तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किए जाएंगे और जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसाएं की जाएंगी। जनसुनवाई की निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए डीएम की ओर से प्रत्येक प्रखंड के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जनसुनवाई का आयोजन कोईलवर प्रखंड में 21 व 22 अगस्त, आरा सदर प्रखंड में एक व दो सितंबर और उदवंतनगर प्रखंड में 18 और 19 सितंबर को किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को जरूरी अभिलेखों सहित जनसुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जिला सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहयोग करने की अपील की है।
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