Ara News: बिलौटी पुनर्वास स्थल का पानी पीने लायक, जांच में सभी सैंपल मानक पर खरे

Ara News: -पेयजल को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन ने दी सफाई, पीएचईडी की लैब जांच रिपोर्ट को बनाया आधार -सड़क-बिजली-सफाई समेत मूलभूत सुविधाओं की हो रही मॉनिटरिंग, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर के शाहपुर में बिलौटी पुनर्वास स्थल पर रह रहे विस्थापित परिवारों के लिए उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास स्थल पर चालू चापाकलों से मिलने वाला पानी स्वच्छ, सुरक्षित और निर्धारित पेयजल मानकों के अनुरूप है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) आरा की टीम ने स्थल पर पहुंचकर कार्यशील चापाकलों से पानी के नमूने लिए। सक्षम प्रयोगशाला में हुई जांच की रिपोर्ट में सभी नमूनों को सुरक्षित पाया गया है।

•पीएचईडी की लैब जांच में पानी सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आने के बाद पीएचईडी की विशेषज्ञ टीम ने पुनर्वास स्थल के कार्यशील चापाकलों से पानी के नमूने एकत्र किए। विभागीय लैब में वैज्ञानिक तरीके से जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कहा कि सभी जांचे गये सैंपल पेयजल के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। प्रशासन ने इसे पानी की गुणवत्ता को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने वाला प्रमाण बताया है। •छह में पांच चापाकल चालू, एक की मरम्मत जारी प्रशासन के अनुसार बिलौटी पुनर्वास स्थल पर कुल छह चापाकल स्थापित हैं, जिनमें पांच पूरी तरह कार्यशील हैं। इनसे नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं एक चापाकल में तकनीकी खराबी के कारण पानी का प्रवाह प्रभावित है। प्रशासन का कहना है कि इसकी मरम्मत कराकर जल्द चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है।

चापाकलों के बारे में भ्रम

•जलभराव से बंद चापाकल को लेकर हुआ भ्रम प्रशासन के अनुसार जिस चापाकल के पानी को लेकर सवाल उठाया गया था, वह हाल में हुए जलभराव के कारण उस समय चालू स्थिति में नहीं था। प्रशासन का कहना है कि बंद चापाकल के पानी के आधार पर पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया, जबकि कार्यशील चापाकलों का पानी लैब जांच में सुरक्षित पाया गया है। प्रशासन ने लोगों से भी पेयजल संबंधी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की है। •मूलभूत सुविधाओं की निगरानी, समस्या पर तत्काल कार्रवाई जिला प्रशासन के अनुसार पुनर्वास स्थल पर रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल, सड़क, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारी समय-समय पर स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। किसी सुविधा में तकनीकी खराबी या कमी सामने आने पर समयबद्ध तरीके से उसका समाधान कराने का निर्देश है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बिलौटी पुनर्वास स्थल पर रह रहे परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। पेयजल की गुणवत्ता की जांच के साथ अन्य सुविधाओं की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्तर पर कमी या तकनीकी समस्या सामने आने पर उसे तत्काल दूर कराने की कोशिश की जाएगी। •मुख्य बिंदु पीने के पानी की जांच : कार्यशील चापाकलों के पानी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई। पानी सुरक्षित मिला : प्रशासन के अनुसार सभी जांचे गये सैंपल निर्धारित पेयजल मानकों पर खरे उतरे। पांच चापाकल चालू : छह में से पांच से नियमित जलापूर्ति हो रही है। एक चापाकल जल्द चालू होगा : तकनीकी खराबी वाले चापाकल की मरम्मत कराई जा रही है। शिकायत पर कार्रवाई का दावा : पेयजल या किसी अन्य मूलभूत सुविधा में समस्या मिलने पर संबंधित विभाग को त्वरित समाधान का निर्देश है। •प्रशासन का फोकस : सुविधा मिले, शिकायत लंबित न रहे