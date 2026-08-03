Ara News: पहली सोमवारी : हर हर शंभू के जयघोष से गूंज उठा बाबा का दरबार

Ara News: जलाभिषेक : महिलाओं और युवतियों ने रखा उपवास, सावन की पहली सोमवारी को आरा के सिद्धनाथ महादेव पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु 6. सावन की पहली सोमवारी पर

Ara News: आरा, निज प्रतिनिधि सावन के पावन महीने के आगाज के बाद पहली सोमवारी पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहली सोमवारी पर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शहर समेत जिले के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे से सोमवार की देर शाम तक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने शहर समेत जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। शहर के प्रसिद्ध शिवमंदिर बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ मंदिर, महादेवा स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर, महाजन टोली स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर, रमना स्थित आशुतोष मंदिर, कतीरा के सहदेव गिरी मंदिर, नवादा के नर्वदेश्वर मंदिर, शिवगंज शिव मंदिर, पुरानी पुलिस लाइन मंदिर, नगर थाना मंदिर, पकड़ी जोड़ा मंदिर सहित सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। शिव मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिला-पुरुष बेलपत्र चंदन, धूप, दीप, आरती के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिये बाबा भोले को मनाने में लगे दिखे। इनमें नवयुतियों की संख्या ज्यादा देखने को मिली। इस तरह सावन की पहली सोमवारी से पूरा शहर भक्तिमय हो गया था। इधर, शाम में भगवान भोले का शृंगार हुआ और आरती भी हुई। मालूम हो कि यूं तो शिव मंदिरों में सालों भर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है, लेकिन आध्यात्मिक कथाओं के अनुसार सावन माह शिव भगवान का महीना कहे जाने के कारण सावन माह में काफी श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं।

शिवालयों के बाहर दुकानों की चहल-पहल बेलपत्र, फूल-माला और धतूरे की सजी थीं दुकानें शिव मंदिरों के बाहर बेलपत्र, धतुरा, फूल माला, गंगा जल की दुकानें सजी थीं। मालूम हो कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इन दुकानों पर काफी भीड़ रही। खासकर प्रसिद्ध मंदिरों के समीप दुकानों की लंबी कतार रही।

महिला और पुलिस की चौकसी मंदिर के बाहर रही पुलिस की चौकसी सावन की पहली सोमवारी को शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में विधि व्यवस्था को ले प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मंदिरों के बाहर और अंदर पुलिस की चौकसी रही। सभी मंदिरों के पास काफी संख्या में महिला और पुलिस के जवान तैनात दिखे। सोमवारी होने के कारण महिलाएं भी बड़ी संख्या में सिद्धनाथ मंदिर, महादेवा मंदिर एवं पतालेश्वर मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करने पहुंची थी। भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराने के लिए प्रशासन द्वारा भी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर प्रबंधन भी मुस्तैद दिखा।

सोमवारी मेले का आयोजन कई जगहों पर लगा सोमवारी मेला सोमवारी पर शहर समेत जिले कई जगहों पर मेला भी लगा। शहर के बुढ़वा महादेव मंदिर के समीप सोमवारी मेला लगा। बच्चों ने जहां खिलौने खरीदे, वहीं महिलाओं ने शृंगार के समान खरीदे। आरा के अलावा पीरो, शाहपुर, तरारी व अन्य जगहों पर शिव मंदिरों के बाहर मेला लगा।

श्रद्धालुओं का जलाभिषेक दरबार खुलते ही लगने लगे नारे पतालेश्वर शिव मंदिर व सिद्धनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा दरबार के पट खुलने का इंतजार करते दिखे। इन जगहों पर सुबह से ही लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अहले सुबह ही मंदिर के गर्भगृह का पट खोल दिया। बाबा दरबार का पट खुलते ही बोलबम और हरहर महादेव का जयघोष करते हुए श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए उमड़ पड़े। सैकड़ों लोग गंगा से जल लेकर जल अर्पित करने पहुंचे थे। कुंडेश्वर शिवमंदिर में उमड़ी भीड़ शाहपुर। प्रखंड स्थित कुंडवा महादेव शिव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर सैकड़ों लोगों ने जलाभिषेक किया। इसके साथ ही भीमपट्टी स्थित शिव स्थान सिद्धनाथ मंदिर, बैजू बाबा शिव मंदिर सहित क्षेत्र के विभिन्न शिवमंदिरों में अहले सुबह से ही भीड़ रही। देर शाम तक जलाभिषेक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सोमवारी पर कई जगह संकीर्तन व अनुष्ठान का आयोजन हुआ। भक्त भजन पर झूमते नजर आये। इधर, भीमपट्टी शिवमंदिर में जलाभिषेक के लिए यूपी के अलावा छपरा सहित बिहार के कोने-कोने से लोग जलाभिषेक के लिए आये थे। बैजुनाथ दास की आदमकद प्रतिमा का दर्शन कर माथा टेका। पुजारी संत संतोष दास का आशीर्वाद लिया।

सावन माह की भक्ति कहीं भजन तो कहीं महा रुद्राभिषेक सावन माह के आगाज के साथ ही इलाका भगवान शिव की भक्ति में लीन है। इस दौरान शिवालयों में नियमित रूप से पूजन-अर्चन जारी है। लेकिन, पहली सोमवारी को गांव से लेकर शहर तक कहीं भजन-कीर्तन तो कहीं महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। ----------------- बहरी महादेव धाम और कचनथ के झारखंड महादेव बने आस्था के मुख्य केंद्र, गूंजा हर-हर महादेव पीरो, संवाद सूत्र। पवित्र श्रावण मास की पहली सोमवारी पर पूरा पीरो अनुमंडल क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में लीन हो उठा। यूं तो पूरे क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, लेकिन बहरी महादेव धाम और कचनथ स्थित झारखंड महादेव मंदिर इस पावन अवसर पर मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे। अहले सुबह से ही इन दोनों ऐतिहासिक व पौराणिक मान्यताओं वाले धामों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था के इस महासमागम को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतज़ाम रहे। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय और एसडीपीओ कन्हैया कुमार की देखरेख में बहरी महादेव धाम और कचनथ के झारखंड महादेव मंदिर में विशेष रूप से पुलिस बल व मजिस्ट्रेट तैनात रहे, जिससे श्रद्धालुओं ने सुलभ और शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन-पूजन का आनंद लिया। इन मुख्य धामों के अलावा बिहिया रोड स्थित शिव मंदिर, दुसाधी बाधार मोड़, हरिहर धाम, थानेश्वर महादेव और ज्वाला मार्केट के शिवालयों में भी भारी भीड़ देखी गई। ----------------- जगदीशपुर : पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब जगदीशपुर, निज संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को जगदीशपुर अनुमंडल के प्रमुख शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। हेतमपुर स्थित सोमनाथ बाबा मंदिर, जगदीशपुर नगर के ऐतिहासिक बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर और ककीला के प्राचीन बाबा ककिलेश्वर महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। हेतमपुर के सोमनाथ बाबा मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर परिसर, पोखर घाट, सुरक्षा रेलिंग, लाइटिंग और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। वहीं बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर में पुलिस बल, स्वयंसेवकों और सीसीटीवी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक कराया गया। श्रद्धालुओं के बीच खीर महाप्रसाद का वितरण भी हुआ।

पारंपरिक मेले के आयोजन जलाभिषेक के साथ पारंपरिक मेले का आयोजन इधर, ककीला के 500 वर्ष पुराने बाबा ककिलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ पारंपरिक मेले का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा। झूले, पूजन सामग्री और मिठाइयों की दुकानों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। तीनों मंदिरों में मंदिर समितियों और स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय व्यवस्था से श्रद्धालुओं ने सुगमता से दर्शन-पूजन किया। पूरा क्षेत्र में दिनभर शिवभक्ति का उत्साह देखने को मिला। ------------------ हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा बड़हरा बड़हरा, संवाद सूत्र। सावन मास की पहली सोमवारी पर बड़हरा प्रखंड पूरी तरह शिवमय हो उठा। प्रखंड के कालीकलेश्वर महादेव मंदिर बखोरापुर, संगमेश्वर महादेव, झारखंडी बाबा मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अहले सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिरों में सुबह से ही वैदिक मंत्रोच्चार, शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से वातावरण भक्तिमय बना रहा। गुंडी गांव स्थित शिव मंदिर के पुजारी राजू बाबा ने बताया कि सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बखोरापुर स्थित प्राचीन जय मां काली मंदिर में भी पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक सुनील सिंह गोपाल ने बताया कि भोजपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे।

श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा सावन के प्रथम सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी आस्था की भारी भीड़ सहार, संवाद सूत्र। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को सहार प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रखंड के विभिन्न महादेव मंदिरों सहित शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रखंड के सहार, बरूहीं, अंधारी, एकवारी का मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवाओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। आचार्य फणीभूषण तिवारी ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।