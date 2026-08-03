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Ara News: गड़हनी : महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: गड़हनी के गौरीशंकर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बलिगांव स्थित बाबा बालेश्वर महादेव मंदिर और बगवां के पुराने शिव मंदिरों में सजावट की गई। मंदिरों में रुद्राभिषेक मंत्र का पाठ और देवी पार्वती का श्रंगार समारोह मनाया गया।

Ara News: गड़हनी : महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय

Ara News: गड़हनी, एक संवाददाता। गड़हनी के गौरीशंकर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बलिगांव के बाबा बालेश्वर महादेव मंदिर, बगवां में पुरानी शिवमंदिर सहित कई मंदिरों को सजाया गया है। कुछ मंदिरों में रुद्राभिषेक मंत्र का पाठ कर पूजा-अर्चना की जा रही है। कई मंदिरों में सोमवार की शाम देवी पार्वती का शृंगार किया गया।

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