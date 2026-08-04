Ara News: डीएवी पब्लिक स्कूल में पदक विजेता खिलाडियों के सम्मान में समारोह

Ara News: - डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल एक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन जिले और डीएवी परिवार का गौरव बढाया है। कृष्ण मुरारी तिवारी ने शॅाटपुट में तृतीय स्थान प्राप्त कर कास्य पदक, समीक्षा कुमारी

Ara News: - डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल एक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन - पदक विजेता प्रतिभागियों को मेडल सहित अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया शाहपुर,एक संवाददाता। डीएवी पब्लिक स्कूल शाहपुर के विद्यार्थियों की ओर से डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल एक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की ओर से मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ था। इसमें खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

प्रतिभागियों के प्रदर्शन चार कांस्य पदक व रजत पदक जीत कर जिले और डीएवी परिवार का गौरव बढाया है। कृष्ण मुरारी तिवारी ने शॅाटपुट में तृतीय स्थान प्राप्त कर कास्य पदक, समीक्षा कुमारी ने बालिका वर्ग के लंबी कूद में अंडर एक में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक, शिवन्या ओझा ने बालिका वर्ग के लंबी कूंद के अंडर 14 में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं सदाम हुसैन ने बालक वर्ग के लंबी कूद के अंडर 14 में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक, शुभम कुमार, अंश पाण्डेय, सदाम हुसैन और सम्राट सिंह अंडर 14 बालक वर्ग के चार सौ मीटर रीले टीम में दूसरे स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया है।

सम्मान समारोह प्रार्थना सभा में स्कूल के प्रधानाचार्य अजय कुमार उपाध्याय ने सभी पदक विजेता प्रतिभागियो को मेडल सहित अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस उपलब्धि में स्कूल के खेल शिक्षक सौरभ यादव, सामाजिक विज्ञान शिक्षक विनीत कुमार तिवारी का विशेष योगदान रहा। साथ ही विद्याथियों की सफलता में माता पिता सहयोग प्रोत्साहन व विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, नॉन टीचिंग स्टाफ सहित अन्य लोगों ने खिलाडियों को उज्जवल भविष्य के लिए कामना किया। मौके पर प्रधानाचार्य अजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम की भावना विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। हमारे विद्यार्थियो ने अपनी मेहनत समर्पण से यह सिद्ध कर दिया है कि निरंतर प्रयास करने वालों के लिए सफलता निश्चित है। हमें विश्वास है कि विद्याथी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रौशन करेगें।