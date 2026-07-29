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Ara News: गड़हनी डाकघर में ग्राहकों से दुर्व्यवहार का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: स्पीड पोस्ट कराने पहुंचे ग्राहक को एक घंटे इंतजार करने को कहा , ग्राहक के अनुसार जब उसने इस संबंध में उप डाकघर के उपाधीक्षक कामेन्द्र प्रसाद से शिकायत करनी चाही, तो उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

Ara News: गड़हनी डाकघर में ग्राहकों से दुर्व्यवहार का आरोप

Ara News: स्पीड पोस्ट कराने पहुंचे ग्राहक को एक घंटे इंतजार करने को कहा गड़हनी, एक संवाददाता। स्थानीय उप डाकघर गड़हनी की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय उप डाकघर की समस्या

बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे स्पीड पोस्ट कराने पहुंचे एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि डाकघर के एक कर्मी ने उसे तत्काल सेवा देने की बजाय लगभग एक घंटे इंतजार करने के लिए कह दिया। ग्राहक के अनुसार जब उसने इस संबंध में उप डाकघर के उपाधीक्षक कामेन्द्र प्रसाद से शिकायत करनी चाही, तो उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

असहयोगात्मक व्यवहार

ग्राहक का आरोप है कि बातचीत के दौरान अधिकारियों का व्यवहार असहयोगात्मक और दुर्व्यवहारपूर्ण प्रतीत हुआ, जिससे वह स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी बताया कि डाकघर में अक्सर ग्राहकों को छोटी-मोटी सेवाओं के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़ता है।

स्थानीय लोगों की आपत्ति

ग्राहकों का कहना है कि स्पीड पोस्ट जैसी समयबद्ध सेवा के लिए भी यदि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़े और शिकायत करने पर उचित व्यवहार न मिले, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने डाक विभाग के वरीय अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने और गड़हनी उप डाकघर में ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राहक ने किस सेवा के लिए इंतजार किया?
ग्राहक ने स्पीड पोस्ट सेवा के लिए इंतजार किया।
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