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Ara News: बीएड के नए प्रशिक्षुओं का दीक्षारंभ, डीएलएड के विद्यार्थियों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, कुशल शिक्षक बनने का मिला टिप्स, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध धरीक्षण सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुल्हड़िया में मंगलवार को बीएड सत्र 2026-28 के...

Ara News: बीएड के नए प्रशिक्षुओं का दीक्षारंभ, डीएलएड के विद्यार्थियों का सम्मान

Ara News: -सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, कुशल शिक्षक बनने का मिला टिप्स आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध धरीक्षण सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुल्हड़िया में मंगलवार को बीएड सत्र 2026-28 के प्रशिक्षु छात्रों का दीक्षारंभ कार्यक्रम और डीएलएड सत्र 2024-26 के विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शुभारंभ बिहार विधानसभा सदस्य राधाचरण साह, स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो कुंदन कुमार सिंह, वीर कुंवर सिंह विवि के अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रो ओम प्रकाश सिंह और महाविद्यालय के सचिव सिद्धनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

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कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण

सचिव ने प्रशिक्षुओं को नियमित कक्षा में उपस्थित रहने और आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं कंप्यूटर कक्ष की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। डीएलएड विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विदाई के बाद भी कॉलेज से उनका संबंध हमेशा बना रहेगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो ओपी राय ने विद्यार्थियों से समाज के लिए आदर्श और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनने का आह्वान किया।

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उपाधियों का वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम

पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज से उनका स्थापना काल से ही गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षकों का मार्गदर्शन अपनाने की सलाह दी। समारोह में डीएलएड के सभी विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अंकिता, सुधा, शिल्पी और सौम्या के गीत तथा सौम्या के नृत्य ने खूब तालियां बटोरी। धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधक डॉ लाल बहादुर सिंह ने किया। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा अंकिता के देवी गीत और शिल्पी की सरस्वती वंदना से हुई। सचिव सिद्धनाथ सिंह ने अतिथियों का शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। प्राचार्य राकेश चंद्र दुबे ने स्वागत भाषण किया।

सामान्य प्रश्न

दीक्षारंभ कार्यक्रम कब आयोजित हुआ?
दीक्षारंभ कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित हुआ।
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