Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: असनी-बामपाली फोरलेन पर इंटरचेंज निर्माण के लिए अलाइनमेंट से अतिक्रमण हटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: - डीएम के आदेश पर निर्माण एजेंसियों की ओर से तेज किया गया निर्माण कार्य

Ara News: असनी-बामपाली फोरलेन पर इंटरचेंज निर्माण के लिए अलाइनमेंट से अतिक्रमण हटा

Ara News: आरा/उदवंतनगर, हमारे संवाददाता। असनी-बामपाली फोरलेन पर इंटरचेंज (गोलंबर) निर्माण के लिए अलाइनमेंट में आने वाले अतिक्रमण को डीएम तनय सुल्तानिया के आदेश पर निर्माण एजेंसी की ओर से जेसीबी से गुरुवार को हटा दिया गया।

ये भी पढ़ें:Ara News: आरा-बैरिया फोरलेन सड़क के लिए भोजपुर के 21 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने का आदेश

निर्माण कार्य की स्थिति

डीएम के आदेश और कड़े रुख के बाद निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। यह प्रस्तावित इंटरचेंज राष्ट्रीय राजमार्ग 319 को आरा-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 922) से जोड़ेगा। इसके निर्माण से दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगा। साथ ही आरा शहर में लगने वाली भीषण जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस परियोजना से आरा, बक्सर और आसपास के क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही, यातायात प्रबंधन को भी नई गति मिलेगी। इससे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा।

निर्माण कार्य में समन्वय

डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में आवश्यक समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं परियोजना के शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए भी निर्देश दिया। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एजेंसी के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। - डीएम ने स्थल का निरीक्षण कर जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया

जल निकासी व्यवस्था की निगरानी

डीएम की ओर से गुरुवार को जीरो माइल क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग एवं बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से संचालित निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के साथ साथ क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया कि पुल निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे क्रॉस ड्रेनेज निर्माण कार्य तथा बुडको द्वारा संचालित स्टॉर्म ड्रेनेज निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि सड़क एवं पुल निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही जीरो माइल क्षेत्र में जलजमाव की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। कहा कि क्रॉस ड्रेनेज एवं स्टॉर्म ड्रेनेज निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत आरा शहर के इस क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा बरसात के दौरान होने वाली जलजमाव की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माण कार्यों के दौरान आमजन की सुविधा एवं सुगम आवागमन का विशेष ध्यान रखने का निर्देश जारी किया। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा समन्वय संबंधी समस्या का त्वरित समाधान करने का आदेश दिया।

FAQs

इंटरचेंज निर्माण के लिए कब अतिक्रमण हटाया गया?
गुरुवार को DM तनय सुल्तानिया के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।