Ara News: गड़हनी : नगर पंचायत के गली-गली लगे बोर्ड पर विरोध

Ara News: -जाति सूचक वाले बोर्ड नपं क्षेत्र में लगने से लोगों में रोष -नगर पंचायत प्रशासन पर भेदभाव का लग रहा है आरोप गड़हनी,एक संवाददाता। स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों और गलियों में इन दिनों लगाए जा रहे बोर्ड चर्चा और विवाद का विषय बने हुए हैं। बोर्डों पर जाति विशेष का उल्लेख होने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सवाल सिर्फ बोर्ड का नहीं, बल्कि नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी है। बोर्ड लगाने का विवाद गहराता जा रहा है। वहीं गड़हनी के पोस्ट ऑफिस वार्ड दो में शिफ्ट हो गया हैं। लेकिन, बोर्ड पुराने पोस्ट ऑफिस वार्ड चार में उसी जगह लगाया गया हैं। कही चिक टोली तो kaha यादव टोली तो kahi अन्य शब्द लिखकर बोर्ड लगाया गया हैं। स्थानीय लोगो ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत प्रशासन की ओर से कुछ स्थानों पर जाति विशेष को दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी और रोष बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि किसी भी मोहल्ले या गली की पहचान जाति के आधार पर करना सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। लोगों की माने तो कई ऐसे मुहल्ले हैं जहां जाति विशेष बोर्ड लगाने के बाद लोगों की ओर से बोर्ड तोड़ने और क्षतिग्रस्त करने की भी सूचना मिल रही हैं। लोगों का सवाल-क्या जाति के आधार पर होगी मोहल्लों की पहचान? नगरवासियों का कहना है कि नगर पंचायत का उद्देश्य विकास और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। लेकिन, जाति विशेष के नाम पर बोर्ड लगाए जाने से समाज में गलत संदेश जा सकता है। लोगों का सवाल है कि क्या अब मोहल्लों और गलियों की पहचान जाति देखकर तय की जाएगी?

कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका पर सवाल

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी उठे सवाल

मोहल्ले व सड़क का नाम बदलने की क्या है प्रक्रिया

पूरा विवाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर भी खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि बिना सार्वजनिक सहमति के यह कदम उठाया गया। हालांकि, इन आरोपों पर नगर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।विवाद बढ़ने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बन गई है। आम लोगों का कहना है कि जब मामला पूरे नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है, तो जनप्रतिनिधियों को सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लोगों ने नगर प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड लगाने से पहले ना तो आम सभा बुलाई गई और ना ही स्थानीय लोगों से राय ली गई। ग्रामीणों और नगरवासियों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि आखिर किस आधार पर मोहल्लों के बाहर इस प्रकार के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी सवाल किया है कि जब नगर पंचायत पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, तो फिर जाति देखकर मोहल्लों की पहचान क्यों तय की जा रही है। लोगों ने मांग की है कि विवादित बोर्डों को तत्काल हटाया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हालांकि, इस संबंध में नगर पंचायत प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।मोहल्ले व सड़क का नाम बदलने के लिए सामान्य प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिकों व उनके समूह की ओर से नगर पंचायत में आवेदन दिया जाता है। आवेदन पर बोर्ड पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद लोगों से भी राय लेने का प्रावधान है। किसी का विरोध नहीं होने पर मोहल्ले व सड़क का नाम बदला जा सकता है। कोट वार्ड पार्षदों की ओर से बोर्ड लगाने के लिए मुहल्ले के नामकरण कर लिखवाया गया था, जिसका बोर्ड लगाया जा रहा हैं। जिस मुहल्ले या स्थान पर बोर्ड लगाया गया, जिससे विबाद गहराता जा रहा हैं तो उसे निश्चित रूप से हटाया जाएगा। उस जगह पर लोगों से पूछ कर ही बोर्ड लगाया जाएगा ताकि किसी भी नगरवासियों को कोई परेशानी नहीं हो। कुबुनिशा, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत गड़हनी