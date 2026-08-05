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Ara News: भोजपुर की 18 पंचायतों और 34 वार्डों के सहयोग शिविर में पहुंचे 1721 आवेदन, 90 फीसदी का निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: - वरीय अधिकारियों की ओर से लोगों से किया गया संवाद, जानी गईं समस्याएं, योजित सहयोग शिविर में 1721 आवेदन पहुंचे। इसमें से करीब 90 फीसदी आवेदनों का निष्पादन अधिकारियों की ओर से मौके पर ही कर दिया गया।...

Ara News: भोजपुर की 18 पंचायतों और 34 वार्डों के सहयोग शिविर में पहुंचे 1721 आवेदन, 90 फीसदी का निष्पादन

Ara News: - वरीय अधिकारियों की ओर से लोगों से किया गया संवाद, जानी गईं समस्याएं - जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी पहुंचे शिविर में, जल्द निष्पादन के निर्देश आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले की 18 ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के 34 वार्डों में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में 1721 आवेदन पहुंचे। इसमें से करीब 90 फीसदी आवेदनों का निष्पादन अधिकारियों की ओर से मौके पर ही कर दिया गया। इसमें पंचायत क्षेत्रों में 1575 और नगर निकाय क्षेत्रों में 146 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान जिले के वरीय अधिकारियों की ओर से लोगों से सीधा संवाद किया गया।

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साथ ही लोगों की समस्याएं जानी गईं और इनके निष्पादन के निर्देश दिए गए। शिविरों में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी पहुंचे। डीएम तनय सुल्तानिया और डीडीसी अरुण प्रकाश ने भी शिविर में भाग लेकर लोगों की समस्याएं जानी। साथ ही आम लोगों से उनकी समस्याओं के समाधान कराने के लिए शिविर में पहुंचने की अपील की गई। जिले के गड़हनी प्रखंड की हरपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में सदर एसडीओ शिप्रा विजय कुमार चौधरी पहुंचीं। यहां इन्होंने कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। जिले के आठ प्रखंडों में आयोजित इस शिविर में जनता की समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों की ओर से समस्याओं का समाधान किया गया। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक शिविर में जिला स्तरीय एवं वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इनके नेतृत्व में शिविर का संचालन किया गया। शिविर के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए प्रखंडवार वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। - डीएम ने आम लोगों से शिविर में पहुंचने की अपील की जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण आयोजन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से बताया गया कि बिहार सरकार की जनहितकारी नई पहल के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। - आवेदनों के जल्द डिजिटाइजेशन कर समाधान के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र डिजिटाइजेशन कर उनका समय पर प्रभावी निष्पादन के निर्देश दिए गए। ताकि, आम नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सहज एवं प्रभावी रूप से प्राप्त हो सके।

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविर में कितने आवेदन आए थे?
सहयोग शिविर में 1721 आवेदन पहुंचे थे।
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