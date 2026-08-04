Ara News: चेहल्लुम पर आरा व जिले में निकला पारंपरिक मातमी जुलूस

Ara News: हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में चेहल्लुम के अवसर पर आरा शहर सहित जिले में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में शिया समुदाय ने काले वस्त्र पहनकर मातम किया। विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

Ara News: हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद आरा में करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत निकले जुलूस आरा,निज प्रतिनिधि। हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को आरा शहर सहित जिले भर में पारंपरिक मातमी जुलूस के साथ ताज़िया निकाला गया। आरा शहर में यह जुलूस अब्बास मार्केट स्थित इमामबाड़ा से शुरू होकर धर्मन चौक, डीन्स टैंक, टाउन थाना, पुरानी पुलिस लाइन होते हुए छोटी कर्बला, मौला बाग पहुंचकर संपन्न हुआ। आरा में यह परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है।

जुलूस के आयोजन की प्रक्रिया जुलूस के दौरान शिया समुदाय के लोगों ने काले वस्त्र धारण कर नौहा पढ़ते हुए मातम किया और कर्बला की शहादत को याद किया। सैयद अली हुसैन, सैयद वारिस बिलग्रामी, सैयद रेयाज़ हुसैन एवं सैयद नासिर हुसैन ने नौहाखानी की। सैयद रेयाज़ हुसैन ने चेहल्लुम करो हुसैन का आओ हुसैनियो सहित भावपूर्ण नौहे पेश किए। जुलूस में विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी शामिल होकर सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। सर्व-धर्म हुसैनी एकता समाज के पदाधिकारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आयोजन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए, जबकि मीडिया कर्मियों ने कार्यक्रम का लगातार लाइव कवरेज कर आयोजन को व्यापक रूप से जन-जन तक पहुंचाया।

सामुदायिक सहयोग और योगदान जुलूस में सैयद वारिस हुसैन, सैयद शब्बीर हसन, सैयद सरफराज़ हैदर, सैयद यावर हुसैन, सैयद मेहदी हसन, सैयद शादाब हुसैन, सैयद राशिद हुसैन, सैयद अकील हैदर, मौलाना सादिक़ ज़फ़र, सैयद क़मर हैदर, सैयद अंदलीब हुसैन, मो अमानुल्ला, सैयद आदिल बिलग्रामी, सैयद समद बिलग्रामी, गुड्डु अंसारी, मुख्तार अहमद सहित अन्य लोग शामिल थे। जुलूस में सर्व-धर्म हुसैनी एकता समाज की तरफ़ से ओम प्रकाश मुन्ना, एकराम आलम, शहज़ाद, अजीत रंजन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कातर गांव में चेहल्लुम का जुलूस चेहल्लुम पर या हुसैन के नारों से गूंजा हसन बाजार पीरो, संवाद सूत्र हसनबाजार थाना क्षेत्र के कातर गांव में कर्बला के शहीदों की याद में चेहल्लुम का जुलूस श्रद्धा, अनुशासन और भाईचारे के माहौल में निकाला गया। एखलाहुल मुस्लेमिन कमिटी के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। आकर्षक फूलों से सजे ताजिया को कातर पूर्वी चौक से निर्धारित मार्गों से होते हुए हसन बाजार तक ले जाया गया। चेहल्लुम पर्व को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। मार्ग की साफ-सफाई पंचायत की ओर से कराई और अकीदतमंदों की सुविधा के लिए पेयजल व जलपान की समुचित व्यवस्था की। जुलूस विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में अपने गंतव्य तक पहुंचा। पर्व को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा।थानाध्यक्ष जयराम शुक्ला और एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल पूरे जुलूस के दौरान तैनात रहा। आयोजन की अगुआई खलीफा मोबिन अंसारी, जबकि कमिटी के अध्यक्ष फिरोज आलम रहे। आयोजन को सफल बनाने में रसीद अंसारी, हारुन रशीद, सेराज अंसारी, मेराज, असगर, अब्दुल, इरशाद, शाकिर, अब्दुल खालिक सहित कमिटी के सभी सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों की सराहनीय भूमिका रही।

शाहपुर में चेहल्लुम का पर्व शाहपुर : पंरपरागत तरीके से मना चेहल्लुम का पर्व प्रखंड में चेहल्लुम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। पूर्वजो को याद कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नसीम शाह की ओर से गरीब- गुरबे, असहाय व पीड़ित परिवारों के बीच भोजन कराये गये। मौके पर उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुप्तेश्वर साह, रवि यादव, अजय साह, शिक्षक संजय यादव सहित कई लोग प्रमुख रूप से थे।