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Ara News: चाचा-भतीजा में मारपीट, चाचा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: चौरी पुलिस ने कौलोडीहरी गांव में घरेलू विवाद के कारण नंदन सिंह को गिरफ्तार किया है। इस घटना में उनके भतीजे मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मनोज कुमार के लिखित आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की और नंदन सिंह को जेल भेज दिया।

Ara News: चाचा-भतीजा में मारपीट, चाचा गिरफ्तार

Ara News: सहार, संवाद सूत्र। चौरी पुलिस ने थाना क्षेत्र के कौलोडीहरी गांव से मारपीट के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कौलोडिहरी गांव निवासी स्वर्गीय गुप्तेश्वर सिंह के पुत्र नंदन सिंह और उनके भतीजे मनोज कुमार के बीच घरेलू विवाद में मारपीट हो गई। इसमें मनोज कुमार गंभीर रूप जख्मी हो गये। इसके बाद भतीजा मनोज कुमार के लिखित आवेदन पर चाचा नंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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