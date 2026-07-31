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Ara News: वारंटी गिरफ्तार, भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: चौरी पुलिस ने फरार वारंटी राजिन्द्र साह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई कोशियर गांव में की गई। राजिन्द्र साह पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। चौरी थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी।

Ara News: वारंटी गिरफ्तार, भेजा जेल

Ara News: सहार, संवाद सूत्र। चौरी पुलिस ने फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कोशियर गांव से पूर्व के एक मामले में स्वर्गीय रामदयाल साह के पुत्र राजिन्द्र साह को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ न्यायालय की ओर से वारंट जारी किया गया था। यह जानकारी चौरी थानाध्यक्ष ने दी।

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