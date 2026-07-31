Ara News: वारंटी गिरफ्तार, भेजा जेल
Ara News: चौरी पुलिस ने फरार वारंटी राजिन्द्र साह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई कोशियर गांव में की गई। राजिन्द्र साह पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। चौरी थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी।
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। चौरी पुलिस ने फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कोशियर गांव से पूर्व के एक मामले में स्वर्गीय रामदयाल साह के पुत्र राजिन्द्र साह को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ न्यायालय की ओर से वारंट जारी किया गया था। यह जानकारी चौरी थानाध्यक्ष ने दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।