Ara News: शिक्षा विभाग के डीपीओ का संभाग बदला
Ara News: आरा में शिक्षा विभाग के डीपीओ में बदलाव किया गया है। डीएम के निर्देश पर शारिक अशरफ को स्थापना का प्रभार हटाया गया है। उन पर कई शिकायतें थीं। अब उनका प्रभार पीएम पोषण पर रहेगा। डीपीओ राहुल रंजन को स्थापना का अतिरिक्त प्रभार और नाजिश अली को माध्यमिक शिक्षा का प्रभार दिया गया है।
Ara News: आरा,हिप्र.। शिक्षा विभाग के डीपीओ के संभाग में बदलाव किया गया है। डीएम के निर्देश पर डीपीओ के बीच संभाग आवंटित किया गया है। शारिक अशरफ से स्थापना का प्रभार हटा लिया गया है। इनके खिलाफ लगातार कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। इनके जिम्मे अब सिर्फ पीएम पोषण का संभाग रहेगा। वहीं डीपीओ राहुल रंजन को स्थापना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास पहले से मौजूद प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान संभाग रहेगा। इसके अलावा डीपीओ नाजिश अली को माध्यमिक शिक्षा व साक्षरता के अलावा लेखा व योजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डीईओ ने आदेश दिया है कि डीपीओ अपने आवंटित संभाग का प्रभार ग्रहण कर लें।
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