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Ara News: बहरी महादेव धाम में पांच सितंबर को मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: पीरो के बहरी महादेव धाम में 5 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनायी जाएगी। आयोजन समिति की बैठक में विस्तृत योजनाएँ बनाई गईं। समिति के सदस्य 50 से अधिक गांवों से श्रद्धालुओं को शामिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे पिछली बार से अधिक लोग पूजा में शामिल होंगे।

Ara News: बहरी महादेव धाम में पांच सितंबर को मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र पीरो के बहरी महादेव धाम में पांच सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनायी जाएगी। रविवार को आयोजन समिति की बैठक में समारोह की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गयी। आयोजन समिति में शामिल पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष यादव, मुकेश कुमार, हरिमोहन सिंह यादव, पूर्व मुखिया सुशील यादव के अलावा संजय यादव, पिंटू यादव, जीतू यादव, पप्पू , अनीश, अंकित, अमित बाबा, रंजन, मनीष ,अरविंद, अजय, अमरजीत, रमेश, दीपक, अंकित , मुकेश और यशराज ने कहा कि विगत साल से अधिक श्रद्धालुओं के पूजा में शामिल करने की उम्मीद है। पीरो, दावथ, तरारी, चरपोखरी और जगदीशपुर के 50 से अधिक गांवों के लोगों को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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