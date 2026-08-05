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Ara News: जगदीशपुर : ढोलपुर की बंद पड़ी पईन की सफाई कर 180 बीघा खेतों की सिंचाई बहाल करने समेत कई मामले उठे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: - बसंवना और शिवपुर के सहयोग शिविर में 154 आवेदन पड़े, ईन सफाई की मांग ढोलपुर गांव के

Ara News: जगदीशपुर : ढोलपुर की बंद पड़ी पईन की सफाई कर 180 बीघा खेतों की सिंचाई बहाल करने समेत कई मामले उठे

Ara News: - बसंवना और शिवपुर के सहयोग शिविर में 154 आवेदन पड़े जगदीशपुर, निज संवाददाता। जगदीशपुर प्रखंड की बसंवना और शिवपुर पंचायतों के शिविर में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन जमा किए। इस दौरान 154 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें शिवपुर में 70 और बसंवना में 84 आवेदन शामिल हैं। इस दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विसंगतियों के समाधान तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित मामले के आवेदन अधिक रहे।

किसानों की समस्या

- किसानों की 180 बीघा खेती प्रभावित, पईन सफाई की मांग ढोलपुर गांव के किसानों ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि शिवपुर से ढोलपुर होते हुए बछरी गांव तक जाने वाली पईन अतिक्रमण और गाद के कारण वर्षों से बंद पड़ी है। इसके चलते पहले जहां करीब 180 बीघा खेतों की सिंचाई होती थी, वहीं अब केवल 25 बीघा खेत में ही पटवन हो पा रही है। राजद नेता गोरख यादव ने बताया कि हम सभी आवेदन मे कहे हैं कि मां काली मंदिर के पास गिरधारी सिंह के घर से लगभग 500 फीट पईन की उड़ाही करा दी जाए तो जल प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा। इससे सिंचाई व्यवस्था बहाल होने के साथ मंदिर तक आने-जाने का रास्ता भी सुगम हो जाएगा।

किसानों का आर्थिक नुकसान

- किसानों को महंगे निजी नलकूप का सहारा पईन बंद रहने के कारण किसानों को निजी नलकूपों से महंगे दर पर सिंचाई करानी पड़ रही है। इससे खेती की लागत बढ़ गई है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने अंचलाधिकारी से शीघ्र पईन की उड़ाही कराने, अतिक्रमण हटाने तथा सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके।

गड़हनी के शिविरों का निष्पादन

- गड़हनी के चार शिविरों में 31 आवेदनों का निष्पादन गड़हनी, एक संवाददाता। प्रखंड की हरपुर, काउप, इचरी और कुरकुरी पंचायतों में लगाए गए शिविरों में जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन और राजस्व विभाग से जुड़े मामलों के सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर लोगों को राहत प्रदान की गई। इस दौरान राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज, कृषि, पेयजल एवं विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इचरी पंचायत में उप विकास आयुक्त अरुण प्रकाश, काउप पंचायत में एसडीसी सोनल कुमारी, कुरकुरी पंचायत में अपर समाहर्ता डॉ शशि शेखर तथा हरपुर पंचायत में आरा सदर एसडीओ शिप्रा विजय कुमार चौधरी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बताई कि इचरी में 75 में से पांच, काउप में 85 में से सात, हरपुर में 95 में से नौ तथा कुरकुरी में 95 आवेदनों में से 10 मामलों का निष्पादन किया गया।

प्रश्न और उत्तर

बसंवना और शिवपुर पंचायत के शिविर में कितने आवेदन प्राप्त हुए?
बसंवना और शिवपुर पंचायत के शिविर में कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए।
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