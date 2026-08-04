Ara News: तीन रोज से लापता युवक का बनास नदी से मिला शव, डूबने से मौत की आशंका

Ara News: गड़हनी थाना क्षेत्र के शांतिनगर धमनियां गांव की घटना गड़हनी थाना क्षेत्र के बराप टोला स्थित बनास नदी से मिला शव गड़हनी। एक संवाददाता भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र के शांतिनगर धमनिया गांव से तीन रोज से लापता युवक की मौत हो गयी है। उसका शव मंगलवार की सुबह थाना क्षेत्र के बराप टोला स्थित बनास नदी से बरामद किया गया। डूबने से युवक की मौत होने की बात कही जा सकती है। शव पूरी तरह फुल गया था। मृत युवक की पहचान शांतिनगर धमनिया गांव निवासी स्व. शिवजी मुसहर का 41 वर्षीय पुत्र धनजी मुसहर के रूप में की गयी है। रिश्ते के भतीजे दिनेश कुमार ने बताया कि वे रविवार की दोपहर शौच करने धमनिया गांव स्थित बनास नदी की ओर निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे, तो आसपास के गांव और सभी रिश्तेदारों के पास फोन कर पता किया गया। लेकिन, कुछ पता नहीं चल पाया। इस बीच थाने में भी सूचना दी गयी। इसके बाद परिजन उनकी लगातार खोज कर रहे थे। इसी बीच मंगलवार की सुबह वे लोग दूसरे जगह खोजबीन करने के लिए जा रहे थे। तभी सूचना मिली कि बराप टोला स्थित बनास नदी में एक शव मिला है। उस पर परिजन पहुंचे और शव देख उसकी पहचान की। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।