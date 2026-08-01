Ara News: कृषि कार्यालय परिसर से कर्मी की बाइक ले भागे बदमाश
Ara News: आरा में नवादा थाना क्षेत्र के जिला कृषि कार्यालय परिसर से एक कर्मी की बाइक चोरी हो गई। यह घटना शुक्रवार को हुई जब लिपिक अभिषेक कुमार मिश्रा अपनी ड्यूटी के लिए कार्यालय गये थे। ड्यूटी समाप्त होने पर उन्हें अपनी बाइक नहीं मिली। उन्होंने नवादा थाने में आवेदन दिया है।
Ara News: आरा। नवादा थाना क्षेत्र के क्लब रोड स्थित जिला कृषि कार्यालय परिसर से बदमाश एक कर्मी की बाइक ले भागे। चोरी गयी बाइक जिला कृषि कार्यालय में तैनात लिपिक अभिषेक कुमार मिश्रा की है। घटना शुक्रवार को हुई। इस संबंध में लिपिक अभिषेक कुमार मिश्रा की ओर से नवादा थाने में आवेदन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रोज की तरह शुक्रवार को भी वे ड्यूटी करने कार्यालय गये थे। कार्यालय परिसर में बाइक खड़ी अंदर चले गए थे। शाम को करीब पौन छह बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद वे कार्यालय से निकले, बाइक गायब मिली।
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