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Ara News: रेड रिबन क्विज में सफल प्रतिभागियों को मिला सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की ओर से किया गया आयोजन, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की ओर से शनिवार को जिला स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता

Ara News: रेड रिबन क्विज में सफल प्रतिभागियों को मिला सम्मान

Ara News: -बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायती की ओर से किया गया आयोजन -कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया

कार्यक्रम का उद्देश्य

आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायती की ओर से शनिवार को जिला स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में एचआईवी व एड्स, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, रक्तदान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। रेड रिबन कार्यक्रम युवाओं में एचआईवी व एड्स संबंधी जागरूकता और भेदभावमुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने एचआईवी व एड्स से संबंधित विषयों पर उत्कृष्ट ज्ञान व जागरूकता का प्रदर्शन किया। विजेता व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, पदक व प्रतियोगिता की पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

अतिथियों के विचार

अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को एचआईवी व एड्स के संबंध में सही और वैज्ञानिक जानकारी देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बनें और अपने परिवार और समाज में भी स्वास्थ्य संबंधी सही संदेश पहुंचाकर जागरूकता फैलाने में योगदान दें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ डॉ ए अहमद उपस्थित रहे। साथ ही डॉ नेमीचंद शास्त्री कन्या विद्यालय की प्राचार्या डॉ विभा कुमारी (प्राचार्या), आईसीटीसी के प्रभारी पर्यवेक्षक डॉ राकेश कुमार सिंह, परामर्शी सत्यदेव कुमार सिंह, डीईओ कार्यालय के कर्मी केदार, क्विज मास्टर डॉ असीम झा व शिवम कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या था?
प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में एचआईवी व एड्स, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, रक्तदान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
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