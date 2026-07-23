Ara News: रतनपुरा की मुख्य संपर्क सड़क के लिए किया प्रश्न
Ara News: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक राकेश रंजन ने रतनपुरा गांव की जर्जर सड़क और नाली बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उचित जल निकासी न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। मंत्री दीपक प्रकाश ने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में सड़क और नाली निर्माण कार्य होगा।
Ara News: शाहपुर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में शाहपुर के भाजपा विधायक राकेश रंजन ने रतनपुरा गांव की पूरी तरह से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मुख्य संपर्क सड़क एवं नाली बनाने की मांग की है। कहा कि उक्त क्षेत्र में समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण नाली का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है जिससे स्थानीय ग्रामीणों, स्कूली बच्चों महिलाओं एवं बुजुर्गों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उत्तर में मंत्री पंचायती राज विभाग, दीपक प्रकाश ने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि डीएम के पत्रांक 2196, दिनांक 18/7/2026 की ओर से प्रतिवेदित किया गया है कि रतनपुरा गांव में प्रश्नगत स्थल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 मे ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत रतनपुरा गांव में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मुख्य संपर्क सड़क का निर्माण कार्य एवं जल निकासी हेतु नाला के निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा।
योजना का क्रियान्वयन राशि की उपलब्धता के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
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