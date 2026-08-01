Ara News: बियाडा : भूमि विवाद में टली कार्रवाई, एक सप्ताह बाद होगा अगला फैसला
Ara News: बिहिया के औद्योगिक बियाडा क्षेत्र में लीज पर आवंटित भूमि को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। निलंबित लीज के बाद दखल और सील की कार्रवाई की योजना बनाई गई थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच वार्ता के बाद इसे रोक दिया गया। प्रशासन ने एक सप्ताह का समय दिया है अगले कार्रवाई के लिए।
Ara News: बिहिया। निज संवाददाता बिहिया औद्योगिक बियाडा क्षेत्र में लीज पर आवंटित भूमि को लेकर शनिवार को प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस दौरान लीज निरस्त होने के बाद भूमि पर दखल और सील की कार्रवाई के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की टीम दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ पहुंची, लेकिन कंपनी और अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता के बाद कार्रवाई टल गई।
प्रशासन का पक्ष
इस दौरान दंडाधिकारी सह सीओ नीलेश कुमार के समक्ष दोनों गुटों ने अपना-अपना पक्ष रखा। बियाडा अधिकारियों का कहना था कि कंपनी निर्धारित अवधि के भीतर उद्योग स्थापित कर उत्पादन शुरू नहीं कर सकी, जिस कारण लीज रद्द की गई है। दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन ने दावा किया कि भूमि हस्तांतरण, लीज डीड उपलब्ध कराने और अन्य औपचारिकताओं में देरी के कारण परियोजना समय पर आगे नहीं बढ़ सकी।
कंपनी का दावा
कंपनी ने यह भी कहा कि मामले को लेकर न्यायालय में वाद लंबित है और बिना पर्याप्त पूर्व सूचना के कार्रवाई की जा रही थी। काफी देर तक चली बातचीत और उच्चाधिकारियों से परामर्श के बाद तत्काल सीलिंग की कार्रवाई रोक दी गई। प्रशासन ने कंपनी परिसर पर नोटिस और इस्तेहार चस्पा कर अगली कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सीओ ने बताया कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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