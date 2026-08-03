Ara News: भोजपुरी पेंटिंग प्रदर्शनी सह सेमिनार में लोक कला की अनूठी छटा, कलाकारों को सम्मान
Ara News: -महंथ महिला महाविद्यालय आरा में 40 से अधिक चित्रों की प्रदर्शनी, महंथ महिला महाविद्यालय के कला प्रेक्षागृह स्थित कला गैलरी में सोमवार को आसरा सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्रियेटिव सोसायटी, आरा के संयुक्त...
Ara News: आरा, निज प्रतिनिधि। महंथ महिला महाविद्यालय के कला प्रेक्षागृह स्थित कला गैलरी में सोमवार को आसरा सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्रियेटिव सोसायटी, आरा के संयुक्त तत्वावधान में भोजपुरी पेंटिंग प्रदर्शनी सह सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में लगभग 40 भोजपुरी पेंटिंग एवं लोक कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया, जिसने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया।
उद्घाटन समारोह
उद्घाटन पद्मश्री श्याम शर्मा, बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, पृथ्वीराज सिंह, प्राचार्य प्रो. नरेंद्र प्रताप पालित, पद्मश्री भीम सिंह भवेश, गुड्डू सिंह बबुआन, सुनील पाठक सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। सभी अतिथियों को भोजपुरी पेंटिंग से सुसज्जित अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. नरेंद्र प्रताप पालित ने कहा कि भोजपुरी पेंटिंग को जीआई टैग मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इससे स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
कला का संरक्षण
पद्मश्री श्याम शर्मा, पृथ्वीराज सिंह और अशोक कुमार सिन्हा ने भोजपुरी चित्रकला के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया। वहीं कला शिक्षक रौशन राय, बिहार कला मंच के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह और संचालक अभय विश्वास भट्ट ने स्थानीय कला को जन-जन तक पहुंचाने और सरकारी संस्थानों में भोजपुरी पेंटिंग को स्थान देने की आवश्यकता बताई। प्रदर्शनी में 25 से अधिक कलाकारों की रचनाएं प्रदर्शित प्रदर्शनी में 25 से अधिक कलाकारों की रचनाएं प्रदर्शित की गईं, जिनमें कमलेश कुंदन, अनीता पांडेय, अंजली तिवारी, मधु कुमारी, रूपा कुमारी, रुकसार प्रवीण, प्रियंका कुमारी सहित अनेक कलाकार शामिल रहे। आगंतुकों ने चित्रों की मौलिकता और भोजपुरिया संस्कृति की झलक की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया और वरिष्ठ चित्रकार कमलेश कुंदन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें शहर के अनेक बुद्धिजीवी, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कलाकारों के साथ शहर के बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। प्रमुख लोगो में संजय राय, सुरेश पांडेय, श्रेयांश समेत कई लोग शामिल थे।
आयोजन की सराहना
कला गैलरी का अवलोकन करते हुए यथार्थ सचिव भास्कर मिश्र, वरिष्ठ चित्रकार सुरेश कुमार पाण्डेय, रंगकर्मी कृष्णेंदु, रंगकर्मी अनूप अवलीक ने कहा कि भोजपुरी कला प्रदर्शनी अपने कलात्मकता को लेकर काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लग रहा है। इस तरह की कला प्रदर्शनी भोजपुरी पेंटिंग का समय समय पर शहर में होते रहना चाहिए। इस कला प्रदर्शनी में तकरीबन 25 अनुभवी कलाकारों की भोजपुरी पेंटिंग प्रदर्शित किया गया है, जो लोगों के लिए काफी रोचक और कलात्मक लग रहा है। स्वागत गीत रूपा कुमारी ने गाकर सभी को पीड़िया कला के बारे बताया।
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