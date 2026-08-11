Ara News: गड़हनी : आर्म्स एक्ट में 10 साल से फरार आरोपित गिरफ्तार

Ara News: गड़हनी : आर्म्स एक्ट में 10 साल से फरार आरोपित गिरफ्तार
Ara News: गड़हनी में, चरपोखरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में दीनानाथ पासवान को गिरफ्तार किया है। वह लंबे समय से वांछित था और चांदी गांव का निवासी है। पुलिस ने उसे सूचना के आधार पर पकड़ा और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
Ara News: गड़हनी, एक संवाददाता। आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में चरपोखरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। केस नंबर 120/16 में पुलिस को लंबे समय से वांछित चांदी गांव निवासी स्व. दशरथ पासवान के पुत्र दीनानाथ पासवान को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के अनुसार, आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि केस नंबर 120/16 में आर्म्स एक्ट के आरोपित दीनानाथ पासवान को गिरफ्तार किया गया है।
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