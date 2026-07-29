Ara News: हथियार के बल पर किराना दुकान से 35 हजार रुपये लूटे, अपराधियों की तलाश तेज

घटना का विवरण

-दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस -दुकानदार के बयान पर तीन अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी -अपराधियों की पहचान और धरपकड़ में जुटी पुलिस, संदिग्ध से पूछताछ आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर जिले के संदेश बाजार में मंगलवार की रात अपराधियों ने हथियार के बल पर एक किराना दुकान से 35 हजार रुपये लूट लिये। लूट की वारदात बाघा गांव निवासी भोला प्रसाद की दुकान में रात करीब नौ बजे हुई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इसमें गमछा से मुंह बांधे दो अपराधियों की ओर से हथियार दिखाकर लूटपाट करते देखा जा रहा है। हालांकि घटना में शामिल बदमाशों की संख्या तीन बतायी जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी बाइक से भाग निकले। इधर, सरेराह लूट की वारदात से बाजार में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही संदेश थानाध्यक्ष संजीव कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की गयी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और धरपकड़ में जुटी है। बताया जा रहा है कि अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बाघा गांव निवासी भोला प्रसाद की संदेश बाजार पर किराना की दुकान है। रोज की तरह वे मंगलवार की रात करीब नौ बजे अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी बाइक सवार अपराधी उनकी दुकान में घुस गए और हथियार के बल पर करीब 35 हजार रुपए लूट लिये। दुकानदार भोला प्रसाद का कहना है कि रोज की तरह वे मंगलवार की रात अपनी दुकान पर थे। दुकान बंद करने में कुछ समय बचा था। करीब आठ बज कर 54 मिनट पर चेहरे पर गमछा लपेटे हथियारबंद युवक दुकान में घुसे और हथियार दिखाते हुए गल्ला और टिन के डब्बे में रखे रुपये लूट लिये। टिन का डब्बे भी ले भागे। उनकी ओर से हो-हल्ला करने पर आसपास के दुकानदार इकट्ठा हुए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। इसमें दो नकाबपोश अपराधियों की ओर से हथियार दिखाकर लूटपाट देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले बाजार में एक अन्य लड़के से दो सौ रुपये का पेट्रोल मंगवा कर बाइक में डाला। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल लाने वाले युवक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है。