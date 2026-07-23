Ara News: भोजपुर में 7866 परिवारों का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य, तीन हजार आवेदन आए

Ara News: भोजपुर जिले में नए राशन कार्ड के लिए 7866 परिवारों का लक्ष्य है। तीन हजार आवेदन अब तक मिले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी गई है। दस्तावेजों की कमी और सर्वर डाउन होने से लोगों को समस्या हो रही है। डीएम ने जल्दी प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश दिया है।

Ara News: -पांच अगस्त तक एसडीओ और बीडीओ के पास जमा कर सकते हैं योग्य व्यक्ति आवेदन, तिथि बढ़ी -आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के बनाने में लोगों के छूट रहे पसीने, महादलित परिवारों में सबसे बड़ा पेच -अंचल में सर्वर डाउन रहने के कारण जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे -डीएम ने सभी सीओ को जल्द प्रमाण पत्र बनाने का आदेश दिया

नए राशन कार्ड बनाने की योजना आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले में 7866 परिवारों का नया राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें गुरुवार तक जिलेभर से तीन हजार आवेदन प्राप्त किए गए हैं। पांच अगस्त तक एसडीओ और बीडीओ के पास योग्य व्यक्ति अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। इसमें विभाग की ओर से जिन दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है, उसे बनवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इस कारण महादलित परिवारों में सबसे बड़ा पेच फंस गया है। इनकी योग्यता रहते हुए इनके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि जब लोग अंचल में जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहे हैं तो सर्वर डाउन रहने के कारण इनके जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से जिले के सभी सीओ को जल्द प्रमाण पत्र बनाने का आदेश जारी किया गया है।

विशेष शिविर का आयोजन आरा शहर के नागरी प्रचारिणी सभागार में विशेष शिविर का आयोजन डीएम के निर्देश पर सदर एसडीओ शिप्रा विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को उनकी ओर से इस योजना की जानकारी दी गई और आवेदन के लिए जरूरी प्रमाण पत्रों के बारे में बताया गया। इस दौरान उनकी ओर से नए राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में संशोधन, प्राप्त आवेदनों, लाभार्थियों के पंजीकरण एवं दस्तावेजों के सत्यापन की समीक्षा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सभी आवेदनों का समय से निष्पादन करने का आदेश दिया। साथ ही आम नागरिकों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज डीएम के आदेश पर जिलेभर में कैंप मोड में नए राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन के लिए अभियान चल रहा है। इस दौरान सभी पात्र लाभुकों से अपील की गई कि वे निर्धारित शिविरों में भाग लेकर अपने आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। ----------- आवेदन के साथ इन कागजातों को जमा करना जरूरी, वर्ना नहीं बनेंगे कार्ड -आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, सभी सदस्यों के आधार की छायाप्रति, पारिवारिक फोटो, सभी सदस्यों का एकल फोटो, पांच वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, सभी सदस्यों के माता- पिता का नाम अवश्य दर्ज करेंगे, मनरेगा कार्ड की छायाप्रति (यदि है तो), गैस कनेक्शन के पासबुक की छायाप्रति (यदि है तो) और मोबाइल नंबर आधार से पंजीकृत --------- गड़हनी नपं में राशन कार्ड शिविर में आठ आवेदन आए गड़हनी, एक संवाददाता। नगर पंचायत परिसर में राशन कार्ड बनाने एवं संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित विशेष शिविर में अपेक्षित संख्या में लोगों की भागीदारी नहीं रही। शिविर के दौरान आठ आवेदन प्राप्त हुए। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी वरुण कुमार दुबे ने बताया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार जांच कर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाने पड़े। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर क्षेत्र के पात्र नागरिकों से अपील किया है कि जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बना है अथवा राशन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठाएं।