Ara News: एम्बुलेंस कर्मियों ने अवैध वसूली और मनमानी का लगाया आरोप
Ara News: फोटो 12 : शिकायतों को ले शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय पहुंचे 102 एम्बुलेंस कर्मी।
Ara News: आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 102 एम्बुलेंस के कर्मियों ने शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम से मिलकर क्लस्टर लीडर राजेश कुमार ओझा पर अवैध वसूली और मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। कर्मियों ने पूर्व में भी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। मांगों को पूरा नहीं होने पर वे शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय पहुंचे थे। कर्मियों ने बताया कि क्लस्टर लीडर की ओर से मनमानी की जाती है और एम्बुलेंस से तेल निकालकर अपने निजी गाड़ी में भरा जाता है। विरोध करने पर कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है।
वहीं डीपीएम डॉ रविरंजन ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से शिकायतों से संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें क्लस्टर लीडर पर पद का दुरूपयोग व एम्बुलेंस से तेल चोरी सहित कई आरोप लगाये गये थे। कर्मियों के आवेदन को सिविल सर्जन के माध्यम से 102 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली जेन प्लस कंपनी के निदेशक को भेज दिया गया है। साथ ही मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
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