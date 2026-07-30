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Ara News: भव्य तरीके से मनेगी पूर्व सांसद अजित सिंह की पुण्यतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: फोटो 1. आरा के अजित भवन में गुरुवार को आयोजित तैयारी बैठक में शामिल लोग। इसकी तैयारी समिति की समीक्षा बैठक अजित भवन आरा में गुरुवार को की गई। बैठक के बाद तैयारी के संदर्भ में बताया गया कि

Ara News: भव्य तरीके से मनेगी पूर्व सांसद अजित सिंह की पुण्यतिथि

Ara News: आरा। बिक्रमगंज के पूर्व सांसद एवं सहकारिता क्षेत्र में बड़े हस्ताक्षर अजित कुमार सिंह की 19वीं पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई जायेगी। इसकी तैयारी समिति की समीक्षा बैठक अजित भवन आरा में गुरुवार को की गई। बैठक के बाद तैयारी के संदर्भ में बताया गया कि एक अगस्त को आरा के चंदवा स्थित मधुवन होटल सभागार में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें भोजपुर के अलावा अन्य जिलों से भी जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलों के नेता, सहकारिता से जुड़े लोगों के अजित कुमार सिंह और उनके परिवार से जुड़े समर्थक एवं शुभचिंतक शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।

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बैठक में उपस्थित लोगों ने एक अगस्त को अजित कुमार सिंह के शुभचिंतकों से पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। बैठक में अशोक शर्मा, मुकुल सिंह, बली सिंह, राकेश रंजन पुतुल, अवधेश पांडेय, राजीव रंजन श्रीवास्तव, अभय विश्वास भट्ट, प्रीतम कुशवाहा, श्रीराम महतो, देव शर्मा, अनिल कुशवाहा, कमलेश कुंदन, राम दयाल सिंह, मिथलेश कुमार, रंजन सिंह, संजय राय, बमबम तिवारी समेत अन्य थे।

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