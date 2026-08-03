Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: महाराजा कॉलेज : एआई पर संगोष्ठी, विद्यार्थियों को तकनीक के नैतिक उपयोग का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -मनोविज्ञान विभाग की पहल पर आयोजित कार्यक्रम के बाद परिसर में पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Ara News: महाराजा कॉलेज : एआई पर संगोष्ठी, विद्यार्थियों को तकनीक के नैतिक उपयोग का संदेश

Ara News: आरा, निज प्रतिनिधि। शहर के महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह कॉलेज कॉलेज के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विषय पर संगोष्ठी एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बदलते स्वरूप तथा शिक्षा, अनुसंधान, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में इसके प्रभाव से अवगत कराना था।

ये भी पढ़ें:मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नई उम्मीद कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य

मुख्य वक्ता एवं बीसीए विभागाध्यक्ष डॉ. अभय कुमार मिश्रा ने कहा कि एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रशासन और मनोविज्ञान सहित लगभग हर क्षेत्र में परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक का रचनात्मक, नैतिक और जिम्मेदार उपयोग करने का आह्वान किया। वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. ओम प्रकाश केशरी ने कहा कि ज्ञान और तकनीक का समन्वय विकसित भारत की आधारशिला है। एआई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, लेकिन मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को बनाए रखना भी आवश्यक है।

विशेषज्ञों के विचार

डॉ. इन्दु कुमारी ने कहा कि ऐसी संगोष्ठियां विद्यार्थियों में शोध, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन और तकनीकी जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। डॉ. नवीन चन्द्र शर्मा ने एआई को भविष्य की प्रभावशाली तकनीक बताते हुए कौशल विकास पर जोर दिया। वहीं डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, व्यवहार विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान को नई दिशा दे रही है। मिथिलेश कुमार सिंह ने तकनीकी प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान रूप से महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में रोहित, आदित्य प्रकाश, रूपेश कुमार श्रीवास्तव, विशाल कुमार, निक्की कुमारी, प्रिया कुमारी, दुर्गा और शांति सहित छात्र-छात्राओं ने एआई विषय पर अपने विचार एवं शोध-पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सामान्य प्रश्न

इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस संगोष्ठी का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बदलते स्वरूप तथा शिक्षा, अनुसंधान, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में इसके प्रभाव से अवगत कराना था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।