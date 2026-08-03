Ara News: महाराजा कॉलेज : एआई पर संगोष्ठी, विद्यार्थियों को तकनीक के नैतिक उपयोग का संदेश

Ara News: -मनोविज्ञान विभाग की पहल पर आयोजित कार्यक्रम के बाद परिसर में पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Ara News: आरा, निज प्रतिनिधि। शहर के महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह कॉलेज कॉलेज के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विषय पर संगोष्ठी एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बदलते स्वरूप तथा शिक्षा, अनुसंधान, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में इसके प्रभाव से अवगत कराना था।

कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य वक्ता एवं बीसीए विभागाध्यक्ष डॉ. अभय कुमार मिश्रा ने कहा कि एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रशासन और मनोविज्ञान सहित लगभग हर क्षेत्र में परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक का रचनात्मक, नैतिक और जिम्मेदार उपयोग करने का आह्वान किया। वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. ओम प्रकाश केशरी ने कहा कि ज्ञान और तकनीक का समन्वय विकसित भारत की आधारशिला है। एआई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, लेकिन मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को बनाए रखना भी आवश्यक है।

विशेषज्ञों के विचार डॉ. इन्दु कुमारी ने कहा कि ऐसी संगोष्ठियां विद्यार्थियों में शोध, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन और तकनीकी जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। डॉ. नवीन चन्द्र शर्मा ने एआई को भविष्य की प्रभावशाली तकनीक बताते हुए कौशल विकास पर जोर दिया। वहीं डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, व्यवहार विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान को नई दिशा दे रही है। मिथिलेश कुमार सिंह ने तकनीकी प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान रूप से महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में रोहित, आदित्य प्रकाश, रूपेश कुमार श्रीवास्तव, विशाल कुमार, निक्की कुमारी, प्रिया कुमारी, दुर्गा और शांति सहित छात्र-छात्राओं ने एआई विषय पर अपने विचार एवं शोध-पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।