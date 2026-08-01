Ara News: किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराएं, कालाबाजारी पर लगे रोक : डीएम

Ara News: - जिले में जरूरत के अनुकूल सभी तरह के उर्वरक पर्याप्त, कमी नहीं, कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में छापेमारी का आदेश

Ara News: - जिले में जरूरत के अनुकूल सभी तरह के उर्वरक पर्याप्त, कमी नहीं - कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में छापेमारी का आदेश आरा, हमारे संवाददाता। डीएम तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने एवं कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जिला कृषि पदाधिकारी डॉ नीरज कुमार को दिया। जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से बताया गया कि जिले में जरूरत के अनुकूल सभी तरह के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसकी जिले में कोई कमी नहीं है।

खाद दुकानों की नियमित जांच इस दौरान डीएम की ओर से उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में छापेमारी अभियान चलाने का आदेश दिया। बैठक में खरीफ मौसम की तैयारियों, वर्षापात, आच्छादन, बीज एवं उर्वरक उपलब्धता, किसान निबंधन, मृदा जांच, उद्यान तथा लघु सिंचाई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान वर्षापात की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप कृषि कार्यों की लगातार निगरानी करने तथा किसानों को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। धान रोपनी का लक्ष्य समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए। विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि खरीफ के लिए प्राप्त बीजों का वितरण किसानों के बीच कर दिया गया है।

खाद दुकानों के निरीक्षण प्रखंड स्तर पर खाद दुकानों की नियमित जांच के आदेश इस दौरान डीएम की ओर से प्रखंड स्तर पर खाद की दुकानों का नियमित निरीक्षण कराने, कालाबाजारी एवं अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा कि जिला स्तर पर छापामारी दल को सक्रिय रखें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि जिले में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर नियमित छापामारी की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

किसानों के निबंधन में तेजी लाना इस दौरान डीएम की ओर से किसान निबंधन की समीक्षा की गई। साथ ही शेष किसानों के निबंधन में तेजी लाने के आदेश दिए गए। वहीं मृदा जांच प्रयोगशाला में नमूना संग्रहण एवं जांच कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिक से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।