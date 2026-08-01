Ara News: पूर्व सांसद अजीत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि पर जुटे हजारों लोग

Ara News: आरा। सहकारिता के सशक्त हस्ताक्षर सह पूर्व सांसद अजीत कुमार सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि, शुभचिंतक तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और विकास कार्यों पर चर्चा की।

Ara News: आरा। सहकारिता के सशक्त हस्ताक्षर सह पूर्व सांसद अजीत कुमार सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय मधुवन होटल में श्रद्धांजलि सह भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भोजपुर, रोहतास सहित कई जिलों के जनप्रतिनिधि, शुभचिंतक एवं सहकारिता से जुड़े लोग शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच स्व अजीत कुमार सिंह की धर्मपत्नी आरा और बिक्रमगंज की पूर्व सांसद मीना सिंह, बिस्कोमान और एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह ने पूजा-अर्चना के साथ पुष्प अर्पित कर किया। ततपश्चात हजारों की संख्या में उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहकारिता जगत से जुड़े नेताओं एवं उनके और उनके परिवार से जुड़े शुभचिंतकों एवं मित्रों ने अजित कुमार सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। वक्ताओं ने अजीत कुमार सिंह के विकास कार्य, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सहकारिता के साथ क्षेत्र के विकास में कई उपलब्धि हासिल की। उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी मीना सिंह ने भी आरा लोकसभा में उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। उनके पुत्र विशाल सिंह लगातार राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धि हासिल कर रहे।

मीना सिंह का योगदान पूर्व सांसद मीना सिंह ने कहा कि लोगों के उत्साह व प्यार का मैं हमेशा ऋणी हूँ। मैं और मेरे पुत्र विशाल सिंह भी स्व अजीत सिंह के बताए मार्ग पर चलकर आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कार्यक्रम में आये सभी लोगो का आभार जताते हुए कहा कि आरा की जनता की सेवा में मैं और मेरा परिवार हमेशा से रहता है। आरा हमारा घर है और यहां के लोगों का विश्वास मेरे परिवार पर हमेशा से रहा है। इस मौके पर आयोजित भजन संध्या का आयोजन प्रसिद्ध उद्घोषक रवि रंजन के नेतृत्व में किया गया जिसमें उपस्थित कलाकारों ने अपने भजन से उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया।

प्रतिभागियों की सूची कार्यक्रम में शामिल लोगों में अगियाव विधायक महेश पासवान, विधान पार्षद सोनू राय, पूर्व विधायक सुनील पांडेय, आरा मेयर इंदु देवी, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह,पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी, पूर्व विधायक विजयेंद्र यादव,पूर्व विधायक प्रभुनाथ प्रसाद,पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडेय, पूर्व विधायक भाई दिनेश, बिस्कोमान बिहार झारखंड उपाध्यक्ष महेश राय, सिवान को ऑपरेटिव के अध्यक्ष मनोज सिंह, पाटलिपुत्र को ऑपरेटिव अध्यक्ष रितेश सिंह, तरारी व्यापार मंडल अध्यक्ष मदन तिवारी,आरा ब्यवहार न्यायालय लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह, सरकारी वकील रामधनी भारती, पूर्व सरकारी वकील राजनाथ सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, जदयू कार्यकारी जिलाध्यक्ष भीम सिंह पटेल, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह, मिथलेश कुशवाहा, हरेंद्र पांडेय, अशोक शर्मा, प्रेम रंजन चतुर्वेदी, ममता सिंह, हरेंद्र सिंह,सुषुम्लता कुशवाहा, सूर्यकांत पांडेय, शालिनी सिंह, संतोष चंद्रवंशी, उदय सिंह, गंगाधर पांडेय, पूनम कुशवाहा, वंदना राजवंशी,गुड्डू सिंह बबुआन,मुकुल सिंह, पुतुल गुप्ता, शशि चौधरी, राम दिनेश यादव,आदित्य विजय जैन, छोटक उपाध्याय, उमेश चन्द्र पांडेय, बमबम तिवारी, मदन स्नेही, अजय गुप्ता,जदयू नेता प्रो सत्यनारायण सिंह, राजीव रंजन श्रीवास्तव, कन्हैया प्रसाद,जय प्रकाश चौधरी, सुशील तिवारी,नाथू राम,डॉ राजेन्द्र चंद्रवंशी,पप्पू चौबे, अंजनी सिंह, प्रिंस बजरंगी, अंशु सिंह सिकरिवाल, जय शंकर कुसवहा, दुर्गा पटेल, अमरीश तोमर, धर्मेंद्र यादव,शंभु सोनी, जिला पार्षद विकास सिंह रविन्द्र कुशवाहा, चिंटू बाबा, अमरीश सिंह तोमर, अरुण प्रताप सिंह,विष्णु शंकर,कॉंग्रेस नेता सत्य प्रकाश राय,राजद नेता दीपू राणावत, नंद किशोर यादव, रालोमो नेता सुनील पाठक,विनोद सिंह, अवधेश पांडेय,रामदयाल सिंह, श्रीराम महतो, विपिन विश्वास,रंजन सिंह, अनिल कुशवाहा, जैन कॉलेज प्रचार्य नरेंद्र सिंह, प्रो अवध बिहारी चौधरी, डॉ विजय सिंह, डॉ विकास सिंह, डॉ विजय गुप्ता, रेड क्रॉस सचिव विभा सिन्हा,मनोज उपाध्याय,नवीन कुमार, परमानंद सिंह पप्पू ,मन्नू राठौर, मुखिया अनिल सिंह, विनय कुमार सिंह मुखिया, मुखिया प्रिया सिंह , मुखिया वीरेंद्र यादव, चांद रिजवी, डुमरांव महाराज सुपौत्र शिवांग सिंह, सुधीर कुमार, जिला पार्षद सोनू रजक समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल थे।